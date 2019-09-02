Путин раскритиковал чиновников за волокиту при ликвидации последствий паводка в Тулуне

Тулун, 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал чиновников Иркутской области за низкий темп обеспечения жильем людей из пострадавших от наводнения районов.

«Острых проблем еще очень много, так же, к сожалению, как и до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно», — заявил Путин на совещании в регионе.

Президент РФ сообщил, что жители пострадавших от наводнения населенных пунктов смогут получить жилье в этих же поселках, им не придется уезжать из родных мест. Также глава государства поручил разобраться с ситуацией на рынке арендного жилья.

Особое внимание президент РФ уделил восстановлению образовательных учреждений. Путин подчеркнул, что необходимо не только восстановить то, что было, но и сделать шаг вперед, сформировать комфортную современную образовательную среду.

В понедельник глава государства посетил иркутский город Тулун, пострадавший от паводка, и пообщался с местными жителями. Путин отметил, что режим ЧС сохранится в регионе до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

В конце июня в Иркутской области был введен режим ЧС из-за паводка, вызванного сильными дождями. Стихия унесла жизни 25 человек, подтопленными оказались 100 населенных пунктов, около 11 тысяч домов, 49 дорог. Пострадали почти 39 тысяч человек, большинство из которых проживают в Тулуне, Нижнеудинске и близлежащих поселениях.