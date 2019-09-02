Экс-помощник Поклонской назвал причину ее расставания с супругом

Москва, 2 сентября. Причиной расставания бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской с мужем могло стать его нежелание «пиариться» на ее личности. Такое мнение выразил экс-помощник парламентария Вадим Манукян.

Ранее бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев сообщил о расставании с Поклонской. Свое решение он объяснил словами о том, что «два лидера в одной семье — гремучая смесь».

Комментируя новость, Манукян признался, что заподозрил разлад в паре еще в День семьи, когда Поклонская вместо снимка с супругом опубликовала в Сети фотографию родителей, совершенно не упомянув о муже.

«Знаю, что Наталья Владимировна не любит, когда на ней начинают пиариться или садятся ей на голову. Возможно, она и Соловьева в этом заподозрила», — цитирует экс-помощника депутата URA.RU.

Манукян добавил, что в 2017 году у него с Поклонской сложилась похожая ситуация, однако тогда речь шла о сотрудничестве.

«Формат «начальник-помощник» в нашем случае не сработал», — заключил он.

Напомним, Поклонская и Соловьев поженились в августе прошлого года. На церемонии бракосочетания, которая прошла в Крыму, присутствовали коллеги невесты по нижней палате парламента и из силовых структур.

До работы в аппарате уполномоченного по правам человека супруг депутата занимал должность в аппарате комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Ранее, до 2011 года, он являлся старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП.

Отметим, что на прошлой неделе экс-прокурор Крыма рассказала о «радикальных переменах» в личной жизни, которые откроются с ее декларацией. Поклонская назвала их тайной и уточнила, что не будет комментировать произошедшее.