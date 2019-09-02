Путин призвал ускорить строительство школ и детских садов в Приангарье

Тулун, 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин, который приехал сегодня в Иркутскую область, чтобы оценить ход работ по ликвидации последствий паводка, призвал как можно быстрее закончить работу по образовательным учреждениям в регионе.

Глава государства подчеркнул, что найденные сейчас решения по восстановлению школ и детских садов являются временными. Путин отметил, что многие здания предстоит отстроить заново, однако затягивать этот процесс нельзя.

«Кстати говоря, по детским садам было очень много вопросов сегодня на улице. На это стоит обратить внимание. Виталий Леонтьевич (Мутко) докладывал уже, что есть планы строительства трех детских садов», — рассказал президент РФ.

Также Путин отметил, что вся работа по образовательным учреждениям должна быть выполнена качественно и в соответствии с современными требованиями к условиям обучения.

«И хочу еще раз повторить, важно не просто восстановить то, что было, а сделать шаг вперед — сформировать комфортную современную образовательную среду и в Тулуне, и в других пострадавших населенных пунктах», — заявил Путин на совещании по вопросу жилищного обеспечения жителей, пострадавших от наводнения.

Кроме того, глава государства рассказал о выделении новых школьных автобусов в регионе. Путин также отметил, что в существующей школе появилось новое оборудование, однако, по мнению президента, этого «явно не достаточно».

Ранее Владимир Путин оценил ремонт школы №6 в Тулуне. Кроме того, президент РФ пообщался со школьниками и даже поправил сбившийся галстук одному из учеников.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня 2019 года. Из-за продолжительных дождей вода в реках поднялась до критического уровня, сообщает Infox.ru. В Тулуне затопило 887 жилых домов. Также из этого города во время наводнения эвакуировали 835 человек.