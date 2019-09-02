Онищенко порекомендовал родителям лучше относиться к работе учителей в школах

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство родителей (78%) положительно оценивают уровень квалификации педагогов в российских школах.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Государственной думы Геннадий Онищенко критически относится к таким результатам опроса. По его словам, российские учителя заслуживают большей оценки.

«Это явно заниженная оценка. Педагоги наши заслуживают большего. Они заслуживают большую зарплату, чем ту, которую получают. Это не касается Москвы, где финансирование школ хорошее. Только вопросы питания мы должны всегда контролировать. Тут удовлетворенности быть не может, так как это очень живая субстанция, которая постоянно меняется. Однако разница между завышенными требованиями и тем, что может предоставить школа, существует. Это, может быть, в какой-то мере позитивно, так как после 1990-х годов родители стали чаще обращать внимание на качество образования. Они понимают, что образование — это такое же базовое условие успеха, как и здоровье», — заявил Онищенко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако данные результаты нельзя считать объективными с точки зрения регионов, отмечает парламентарий.

«Мы не можем игнорировать субъекты. Здесь присутствует национальный и экономический аспекты. Субъекты-доноры удовлетворительно финансируют свою школу. Однако есть субъекты-реципиенты, которые не получают необходимой доходности, а получают лишь дотации из бюджета. Поэтому данная оценка необъективна. А в целом усредненная оценка меня не удовлетворяет. Родителям нужно быть более зрелыми по отношению к той реальности, в которой мы живем», — рассказал собеседник ФАН.

Несмотря на это, ситуация в сфере школьного образования улучшилась, отметил Онищенко. Однако, по его словам, нужно больше заниматься воспитательной функцией в российских школах.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости повысить роль учителя-наставника в эпоху повсеместной цифровизации. По ее мнению, невозможно отрицать, что сейчас мир находится на ступени формирования новой цивилизации, одной из основ которой стали цифровизация и развитие информационных технологий.

Также спикер Совфеда рассказала о перезагрузке образовательного процесса в России. Она отметила, что эту «перезагрузку» необходимо проводить в соответствии с требованиями, которые продиктованы временем, при этом сохраняя все ценное, что есть в отечественной системе образования. Матвиенко также напомнила, что дорожной картой здесь служит национальный проект «Образование».