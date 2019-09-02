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Путин поручил чиновникам Иркутской области посетить все пострадавшие от паводка селения

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Путин поручил чиновникам Иркутской области посетить все пострадавшие от паводка селения

Тулун, 2 сентября. Президент России Владимир Путин поручил чиновникам выехать в каждый населенный пункт Иркутской области, который пострадал от наводнения.

Путин в понедельник посетил Тулун, пострадавший от паводка, и пообщался с местными жителями. Лидер РФ пообещал сохранить режим ЧС до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы. Также он побывал в школе №6, поговорил с поварами и поправил галстук ученику.

В Иркутской области в конце июня из-за паводка погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Более 100 населенных пунктов, около 11 тысяч домов и 49 дорог оказались подтопленными. Порядка 39 тысяч человек пострадали, большинство их них проживают в Тулуне и Нижнеудинске.

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