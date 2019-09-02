Рогозин пошутил про критикующего «Восточный» Борисова

Москва, 2 сентября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление вице-премьера РФ Юрия Борисова, который раскритиковал темпы строительства космодрома «Восточный».

«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», — пишет он в Twitter.

Ранее Борисов раскритиковал темпы строительство «Восточного». Он также предложил подключить к возведению космодрома новую военно-строительную компанию, которая в настоящее время создается правительством, сообщает «ФедералПресс».

Борисов подчеркнул, что ситуация на «Восточном» не устраивает никого. Фактически сорваны работы по первой очереди, построены лишь самые необходимые объекты, благодаря которым стало возможным сделать пуски носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Но «это делается на живую нитку», темпы возведения объектов второй очереди по-прежнему не удовлетворяют. В январе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на совещании правительства, заявил, что на космодроме построена лишь четверть всех запланированных объектов.

Напомним, что космодром «Восточный» строится с 2011 года. В апреле 2016 года с него было впервые выведено на орбиту три спутника. В 2022 году с «Восточного» планируется запустить беспилотный корабль «Федерация», а в 2024 году — корабль с экипажем.

Космодром находится в 45 км от города Свободный Амурской области. Благодаря такой отдаленности траектория полета ракет не проходит над густонаселенными районами России или над территорий иностранных государств.