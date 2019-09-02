Путин пообещал жилье в Иркутской области всем пострадавшим от паводка

Тулун, 2 сентября. Жители населенных пунктов Иркутской области, пострадавших от наводнения, смогут остаться и получить жилье рядом, в этих же поселках. Такое обещание дал президент РФ Владимир Путин во время встречи с населением региона.

Один из жителей рассказал российскому лидеру, что местные власти обследовали дома на подтопленных улицах и приняли решение снести большую часть, при этом оставив один-два дома под капитальный ремонт. Президента попросили решить вопрос о том, чтобы эти здания тоже отправили под снос, а люди взамен могли получить жилье в этом же населенном пункте, но на расположенных выше улицах.

Путин выразил благодарность всем, кто не хочет покидать насиженные места, и обратил внимание руководства области и вице-премьера Виталия Мутко, что «один-два дома оставлять бессмысленно».

«Дома (вместо капремонта) можно и нужно признавать аварийными, выдавать сертификаты ИЖС и 15 соток земли рядом», — подчеркнул он.

В целом во время общения российского лидера с тулунцами было задано несколько десятков вопросов, на каждый из которых Путин постарался ответить максимально развернуто, в чем помогал ему Мутко. Представители Федеральной службы охраны собирали письменные обращения к главе государства.

«Будут строить (жилье), чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали. Более того, я уже говорил сейчас коллегам, пока этот вопрос с жильем не будет решен, режим ЧС будет продолжен», — заверил Путин.

«Будут строить столько, чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали. Всех! Пока вопрос с жильем не будет решен, режим чрезвычайной ситуации будет продолжен»: Путин пообщался с жителями Тулуна pic.twitter.com/7jnajPh55k — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 сентября 2019 г.

Напомним, сложная паводковая ситуация возникла в Иркутской области в июне, местные власти были вынуждены ввести режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены оказались более 110 населенных пунктов.

По данным регионального МЧС, 25 человек погибли, пострадали порядка 10 тысяч жилых домов. Госпитализированы были несколько сотен человек.

Президент России поручил немедленно начать выплаты жителям региона. Он также обратился к правительству с требованием обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного при паводке жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным.

Наибольший ущерб стихия нанесла Тулуну, где реконструкция дамбы проводилась после наводнения в 1984 году. Высоту сооружения нарастили до 11 метров, однако уровень воды в реке Ия превысил эти параметры и достиг почти 14 метров. Как отмечал руководитель Иркутской области Сергей Левченко, на данный момент ведется работа, итогом которой должно стать исключение подтопленной территории города Тулуна из зоны заселения.

Отметим, что глава РФ уже посещал Иркутскую область. Во время визита в июле он пообщался с местными жителями и выяснил, как разместили пострадавших при наводнении в пунктах временного проживания и как ведется ликвидация последствий трагедии. Путин тогда пообещал лично приехать и проверить, чтобы все дети из пострадавших в результате наводнения районов Иркутской области приступили к учебе с 1 сентября.