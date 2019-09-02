Посол РФ в Египте скончался в Каире

Москва, 2 сентября. Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скончался в Каире. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что дипломату было 68 лет. Кирпиченко умер в одной из больниц столицы Египта.

«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», — сообщили в МИД в комментарии РИА Новости.

В ведомстве добавили, что некролог будет опубликован в ближайшее время.

Сергей Кирпиченко был послом России в Египте с 2011 года. Также являлся полномочным представителем в Лиге Арабских Государств. До этого возглавлял российские дипмиссии в ОАЭ, Ливии и Сирии. Дипломат был награжден Орденом Дружбы и Орденом Почета. В 2017 году Сергей Кирпиченко присутствовал на открытии российского генконсульства в Хургаде.