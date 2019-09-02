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Сирия новости 2 сентября 16.30: САА ударила по «Нусре» в Идлибе, ИГ* заявило о вылазке на позиции курдов в Хасаке

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Солдат Сирийской арабской армии (САА)

Сирия, 2 сентября. Девять курдских бойцов пострадали в результате взрывов в Ракке. Террористы ИГ1 заявили о вылазке на позиции SDF**** в районе города Аш-Шаддади в Хасаке. САА обстреливает позиции «Джебхат Ан-Нусры»1*** на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по позициям боевиков «Джебхат Ан-Нусры» в южной части Идлиба.

Курды: арестовали пять мирных жителей в городе Сулук на севере Ракки; потеряли девять бойцов ранеными в результате взрывов в городе Ракка.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ у КПП курдов к северо-западу от Дейр-эз-Зора; взяло на себя ответственность за нападение на SDF недалеко от Аш-Шаддади в Хасаке; организовало налет на опорный пункт полиции Ирака в провинции Дияла.

Международная коалиция: задействовала вертолеты для обследования местности в Ракке.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Прогремел взрыв на контролируемых курдами территориях к северо-западу от административного центра региона, передает Twitter-канал (DeirEzzor24). Детонировало СВУ, заложенное у одного из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в поселении Джазрат Аль-Бушамс. Никто из курдских бойцов или местных жителей не пострадал. Предполагается, что бомба была установлена террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства». В то же время существует вероятность того, что взрыв был организован членами местных племен, выступающих против оккупации курдов и США. Как известно, в зонах контроля SDF нередко происходят народные демонстрации, участники которых осуждают антинародную политику проамериканского формирования.  

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Вновь поступают данные о перестрелках в южной  части региона. Согласно данным военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), части Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по зонам дислокации боевиков террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Хиш, Ахль Ад-Дьяр, Маарет Ан-Нуман и Кафр-Саджна. Напомним, на линии соприкосновения сил САР и исламистов действует режим тишины, тем не менее он не распространяется на «Джебхат Ан-Нусру» и другие радикальные формирования, которые отказываются от диалога с сирийским правительством. Как известно, многочисленные попытки властей прийти к мирному урегулированию конфликта с радикалами не привели к позитивным результатам.

Провинция Ракка      

Карта военных действий — РаккаИнформационный портал Baladi-News сообщает о том, что вслед за обысками в Дейр-эз-Зоре курды приступили к рейдам в Ракке. «Демократические силы Сирии» (SDF) обследовали территории на севере провинции, в результате чего по подозрению в сотрудничестве с джихадистами «Исламского государства» были арестованы пятеро мирных жителей в населенном пункте Сулук. Задержанные были доставлены в район города Айн-Исса. Отмечается, что курдские радикалы совершили налеты на несколько жилых домов, а также открыли в городе стрельбу. С воздуха осмотр местности велся на вертолетах международной коалиции США. 

Между тем тот же медиапортал опубликовал информацию о взрывах, прогремевших в провинции накануне. Были активированы сразу четыре СВУ, заложенные в здании штаб-квартиры «демократической армии» на юго-западе города Ракка. Взрывы привели к ранению девяти курдских бойцов. В установке бомб подозреваются джихадисты «Исламского государства».

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Военный источник в сети Twitter (mahnd_dulawi) сообщает о том, что на юге Хасаки произошло новое нападение на курдских боевиков. Налетчики застрелили одного из членов «Демократических сил Сирии» (SDF) поблизости от населенного пункта Аль-Атала, расположенного в районе города Аш-Шаддади. Медиапортал «Аль-Амак», связанный с «Исламским государством», уже признал причастность джихадистов террористической группировки к проведению налета. Напомним, несмотря на то, что курды заявляли об установлении полного контроля над территорией провинции, здесь до сих пор наблюдается высокая активность подпольных ячеек ИГИЛ1.

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что в Дияле произошла новая вылазка террористов «Исламского государства». Один из сотрудников полиции Ирака был убит в результате нападения боевиков на опорный пункт, находящийся на границе с соседней провинцией Салах Эд-Дин. Новостной портал Al Sumaria News также сообщает о ранении еще одного полицейского. Напомним, о зачистке Диялы от ИГИЛ было объявлено еще в январе 2015 года, однако в регионе до сих пор действуют подпольные группы боевиков. Так, накануне террористы также организовали взрывы в районе населенного пункта Ханакин, что привело к ранению местного фермера.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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