Сирия, 2 сентября. Девять курдских бойцов пострадали в результате взрывов в Ракке. Террористы ИГ1 заявили о вылазке на позиции SDF**** в районе города Аш-Шаддади в Хасаке. САА обстреливает позиции «Джебхат Ан-Нусры»1*** на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по позициям боевиков «Джебхат Ан-Нусры» в южной части Идлиба.

Курды: арестовали пять мирных жителей в городе Сулук на севере Ракки; потеряли девять бойцов ранеными в результате взрывов в городе Ракка.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ у КПП курдов к северо-западу от Дейр-эз-Зора; взяло на себя ответственность за нападение на SDF недалеко от Аш-Шаддади в Хасаке; организовало налет на опорный пункт полиции Ирака в провинции Дияла.

Международная коалиция: задействовала вертолеты для обследования местности в Ракке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Прогремел взрыв на контролируемых курдами территориях к северо-западу от административного центра региона, передает Twitter-канал (DeirEzzor24). Детонировало СВУ, заложенное у одного из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в поселении Джазрат Аль-Бушамс. Никто из курдских бойцов или местных жителей не пострадал. Предполагается, что бомба была установлена террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства». В то же время существует вероятность того, что взрыв был организован членами местных племен, выступающих против оккупации курдов и США. Как известно, в зонах контроля SDF нередко происходят народные демонстрации, участники которых осуждают антинародную политику проамериканского формирования.

Провинция Идлиб

Вновь поступают данные о перестрелках в южной части региона. Согласно данным военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), части Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по зонам дислокации боевиков террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Хиш, Ахль Ад-Дьяр, Маарет Ан-Нуман и Кафр-Саджна. Напомним, на линии соприкосновения сил САР и исламистов действует режим тишины, тем не менее он не распространяется на «Джебхат Ан-Нусру» и другие радикальные формирования, которые отказываются от диалога с сирийским правительством. Как известно, многочисленные попытки властей прийти к мирному урегулированию конфликта с радикалами не привели к позитивным результатам.

Провинция Ракка

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что вслед за обысками в Дейр-эз-Зоре курды приступили к рейдам в Ракке. «Демократические силы Сирии» (SDF) обследовали территории на севере провинции, в результате чего по подозрению в сотрудничестве с джихадистами «Исламского государства» были арестованы пятеро мирных жителей в населенном пункте Сулук. Задержанные были доставлены в район города Айн-Исса. Отмечается, что курдские радикалы совершили налеты на несколько жилых домов, а также открыли в городе стрельбу. С воздуха осмотр местности велся на вертолетах международной коалиции США.

Между тем тот же медиапортал опубликовал информацию о взрывах, прогремевших в провинции накануне. Были активированы сразу четыре СВУ, заложенные в здании штаб-квартиры «демократической армии» на юго-западе города Ракка. Взрывы привели к ранению девяти курдских бойцов. В установке бомб подозреваются джихадисты «Исламского государства».

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (mahnd_dulawi) сообщает о том, что на юге Хасаки произошло новое нападение на курдских боевиков. Налетчики застрелили одного из членов «Демократических сил Сирии» (SDF) поблизости от населенного пункта Аль-Атала, расположенного в районе города Аш-Шаддади. Медиапортал «Аль-Амак», связанный с «Исламским государством», уже признал причастность джихадистов террористической группировки к проведению налета. Напомним, несмотря на то, что курды заявляли об установлении полного контроля над территорией провинции, здесь до сих пор наблюдается высокая активность подпольных ячеек ИГИЛ1.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что в Дияле произошла новая вылазка террористов «Исламского государства». Один из сотрудников полиции Ирака был убит в результате нападения боевиков на опорный пункт, находящийся на границе с соседней провинцией Салах Эд-Дин. Новостной портал Al Sumaria News также сообщает о ранении еще одного полицейского. Напомним, о зачистке Диялы от ИГИЛ было объявлено еще в январе 2015 года, однако в регионе до сих пор действуют подпольные группы боевиков. Так, накануне террористы также организовали взрывы в районе населенного пункта Ханакин, что привело к ранению местного фермера.

1 Организация запрещена на территории РФ.