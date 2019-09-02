Гендиректор «Зенита» оценил вероятность трансфера Караваева за 8 млн евро

Санкт-Петербург, 2 сентября. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил возможность перехода защитника нидерландского клуба «Витесс» Вячеслава Караваева за восемь миллионов евро.

«Вероятность трансфера велика. Восемь миллионов евро не соответствуют действительности», — заявил Медведев в разговоре с ФАН.

Отметим, что «Зенит» давно следит за Караваевым. Ранее петербуржцы уже рассматривали возможность подписания футболиста. В частности, в зимнее трансферное окно клуб был готов приобрести игрока, однако тогда было принято решение вернуться к переговорному процессу позднее.

Воспитанник ЦСКА дебютировал за московский клуб 30 октября 2013 года в матче Кубка России против дзержинского «Химика». В чемпионате России отметился 2 декабря, когда заменил на 74-й минуте Кирилла Набабкина в матче против «Ростова».

В 2014 году Караваев перешел в пражскую «Дуклу» на правах аренды, спустя год вошел в состав чешского клуба «Яблонец», а затем в пражскую «Спарту».

В конце января прошлого года футболист перешел в нидерландский «Витесс» за 1,5 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан на 3,5 года.

Напомним, после восьми туров «Зенит» делит первое место с «Ростовом» и «Краснодаром». В активе команд по 17 очков. Следующий матч петербуржцы проведут 15 сентября. Соперником «Зенита» станет тульский «Арсенал».

Ранее Медведев прокомментировал интерес клуба к полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам.