В Подмосковье пятилетняя девочка ходила год с шурупом в носу

Москва, 2 сентября. Доктора Клинской детской больницы извлекли из носа пятилетней девочки шуруп, который родители не замечали на протяжении года. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Отмечается, что металлический предмет случайно обнаружили при медосмотре в Клинской детской поликлинике. Ребенка направили в хирургическое отделение №3 детского городского медицинского учреждения.

Как рассказала исполняющая обязанности главного врача больницы Ольга Стебловская, на рентгенограмме был обнаружен металлический предмет в полости носа. По ее словам, инородное тело было извлечено из носа с трудом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Предмет находился в носу ребенка около года, так как при изъятии был заржавевшим и полуразрушенным», — отметила специалист.

Она также обратила внимание на то, что небольшие предметы могут попасть в нос ребенка, и важно извлекать их как можно быстрее, чтобы не допустить воспаления и осложнений.

Руководитель подмосковного Минздрава Татьяна Мухтасарова призвала родителей внимательнее следить за детьми.

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