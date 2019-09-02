В авиакомпании S7 назвали причины предстоящего подорожания билетов

Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров признался, что цены на авиабилеты в нынешнем году вырастут по сравнению с 2018-м примерно на 9-10%.

В авиакомпании S7 («Сибирь»), которая является одним из членов АЭВТ, на запрос Федерального агентства новостей ответили, что тенденция роста стоимости авиабилетов действительно присутствует.

«Это связано с ростом расходов авиакомпаний по большинству статей, — говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика. — В первом полугодии 2019 года основным фактором стало сильное увеличение цен ГСМ (горюче-смазочных материалов. — Прим. ФАН)».

Так, к примеру, в третьем квартале на увеличение тарифов влияют возросшие (в несколько раз в ряде аэропортов) ставки на услуги аэропортов, заключили в пресс-службе S7.

ФАН также обратилось с просьбой о комментарии по теме прогнозируемого повышения стоимости билетов к пресс-службе крупнейшего авиаперевозчика России — «Аэрофлота». В компании не сочли нужным комментировать заявления АЭВТ (она не входит в ассоциацию).

В пресс-службе еще одного члена АЭВТ — авиакомпании «ЮТэйр» — ФАН заявили, что «если решат, то прокомментируют» сообщение о возможном повышении стоимости авиабилетов. На момент публикации этой новости комментария от UTair получить не удалось.

В состав Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта входят 27 ведущих российских авиакомпаний и авиапредприятий. Кроме «Сибири» и «ЮТэйр», это, в частности, «Уральские авиалинии», «ВИМ-АВИА», «Якутия», «Северный ветер», «Икар» и другие.