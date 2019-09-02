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Гендиректор «Зенита» прокомментировал предложение по Миранчукам за 45 млн евро

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Гендиректор «Зенита» прокомментировал предложение по Миранчукам за 45 млн евро

Санкт-Петербург, 2 сентября. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал интерес клуба к полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам.

«Я думаю, любой клуб был бы заинтересован иметь таких игроком, как Антон и Алексей. Информация о предложении за них в 45 млн евро не соответствует действительности», — заявил менеджер.

Ранее СМИ сообщили, что «Зенит» был готов заплатить за двух футболистов «Локомотива» 45 млн евро в летнее трансферное окно. 

После 8 туров «Зенит» делит первое место с «Ростовом» и «Краснодаром». В активе команд по 17 очков. 

Следующий матч петербуржцы проведут 15 сентября. Соперником сине-бело-голубых станет тульский «Арсенал».

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Источник: Федеральное агентство новостей
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