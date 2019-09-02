Премьер Украины намерен улучшить экономику страны на 40% за пять лет

Киев, 2 сентября. Правительство Украины намерено за пять лет улучшить экономику на 40%, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом страны Владимиром Зеленским.

«Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла минимум на 40%. Это очень амбициозная, но реальная задача. У нас есть для этого серьезная команда в министерстве экономики, которая уже начала над этим работать», — заявил Гончарук в ходе совещания.

Кроме того, глава украинского правительства отметил, что рост экономики на 40% приведет к созданию около 1 млн новых рабочих мест в стране. Гончарук добавил, что обеспечение украинцев рабочими местами является еще одной задачей нового правительства.

Депутаты Рады утвердили Гончарука на пост премьера Украины в четверг, 29 августа. Кандидатуру заместителя главы офиса президента Гончарука поддержали 290 депутатов Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее Гончарук сообщил, что Украина намерена заключить долгосрочный контракт на транзит российского газа в Европу. Кабинет министров сейчас готовится к трехсторонним переговорам между Украиной, Россией и Евросоюзом о заключении нового контракта на транзит топлива из РФ в Европу, сообщил глава украинского правительства.