Путин пообещал жителям Тулуна сохранить режим ЧС до решения жилищных вопросов

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Тулун, 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил иркутский город Тулун, пострадавший от паводка, и пообщался с местными жителями. Глава государства пообещал сохранить режим ЧС до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

«До тех пор, пока все жилищные вопросы не закроем, ЧС я буду сохранять», — отметил он.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Тогда из-за паводка, вызванного сильными дождями, погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Половодье привело к подтоплению более 100 населенных пунктов, затопленными оказались около 11 тысяч домов, 49 дорог. Повреждено или разрушено 22 автомобильных моста. Пострадали почти 39 тысяч человек, большинство из которых проживают в Тулуне, Нижнеудинске и близлежащих поселениях. 30 июля администрация Тулуна сообщила о закрытии движения по федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

Отметим, что от паводка также пострадало Приморье. В пяти районах региона введен режим ЧС. Сотрудники МЧС осуществляют доставку лекарств, питьевой воды и теплой одежды для пострадавших. Кроме того, спасатели откачивают воду и строят укрепительные заграждения, а также эвакуируют местных жителей. При этом многим местным жителям приходится спасаться бегством.