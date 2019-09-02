Избирком аннулировал регистрацию «слившего» губернаторские выборы Бортко

Санкт-Петербург, 2 сентября. Городская избирательная комиссия аннулировала регистрацию Владимира Бортко кандидатом на выборы губернатора, рассмотрев заявление режиссера о снятии с выборов.

«Первого сентября 2019 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией принято решение об аннулировании регистрации кандидата на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга Бортко Владимира Владимировича», — сообщили в ГИК в комментарии РИА Новости.

В избиркоме отметили, что заявление Бортко о снятии с выборов губернатора поступило в субботу, 31 августа. О своем решении кандидат от КПРФ заявил на теледебатах в пятницу. При этом Бортко не посоветовался с однопартийцами и главой КПРФ Геннадием Зюгановым. В партии бегство Бортко с выборов сочли предательством.

В воскресенье коммунисты устроили пикет у штаба экс-кандидата в губернаторы Петербурга. На плакатах активистов надписи: «Коммунисты не сдаются», «Бортко — предатель». В КПРФ отметили, что трусость и бегство Бортко с выборов подорвали доверие избирателей к партии.

Депутат Законодательного собрания Северной столицы Андрей Анохин считает, что Бортко переоценил свою популярность и узнаваемость среди горожан. Режиссер был уверен в своих силах, считая, что в Петербурге его все знают, однако рейтинги показали обратное. Кроме того, Бортко дискредитировал себя популистскими заявлениями и отсутствием реальных действий.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно Уставу Северной столицы, глава субъекта РФ будет избран на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования. На выборы зарегистрированы три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», а также Надежда Тихонова от «Справедливой России».