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Эксперт объяснил, зачем на самом деле США нанесли удар по Идлибу

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А-10 ВВС США

Военный аналитик Александр Перенджиев уверен, что США пытались выставить Россию и Турцию не в лучшем свете, нанося удары по сирийской провинции Идлиб.

Ранее представители Государственного департамента США прокомментировали операцию американских военных в сирийской провинции Идлиб. Так, по словам представителя дипломатического ведомства, данная операция была «точечным и целенаправленным» ответом руководству группировок, связанных с террористической сетью «Аль-Каида»1 (запрещена на территории России).

«Мы видели российский комментарий об ударе против «Аль-Каиды» в Сирии (AQ-S), произведенном 31 августа. Эта операция была точечным и целенаправленным ответом лидерам AQ-S, ответственным за планирование атак, которые угрожают гражданам США, нашим партнерам и невинным гражданским лицам», — подчеркнул он.

Комментируя сообщение Госдепа, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «к заявлениям американцев необходимо всегда относиться со скепсисом».

Эксперт объяснил, зачем на самом деле США нанесли удар по Идлибу

«Сам удар американцев никакого отношения к борьбе с терроризмом не имеет, к гадалке не ходи. Это понятно и России, и Турции, и Сирии, да и сами американцы это понимают. Это лишь проявление той политики, которую США продолжают вести. В данном случае, когда там (в провинции Идлиб — Прим. ФАН) скапливались боевики в неимоверном количестве, когда они атаковали позиции сирийской армии, обстреливали авиабазу «Хмеймим» — это американцев как-то не очень беспокоило. Они не наносили удары, чтобы помочь в борьбе с терроризмом. Все было с точностью да наоборот», — поясняет эксперт.

То есть Соединенные Штаты Америки вновь включились в сирийский кризис, но только тогда, когда Российская Федерация и Турция наконец сумели договориться и прийти к единому мнению по действиям против террористов в провинции Идлиб.

«Когда началось реальное уничтожение боевиков, когда началось наведение реального порядка, Вашингтону стало понятно, что ситуация выравнивается и они начинают проигрывать. Потому что речь идет как раз о террористах в Идлибе, которые являются, по сути, наймитами Соединенных Штатов. А их удар на самом деле был нанесен не по террористам, а по мирным жителям. Это было сделано для того, чтобы вновь дестабилизировать обстановку, чтобы вызвать негодование и злость рядовых сирийцев. Причем злость и негодование не против США и террористов, а против России и Турции, которые взяли на себя функции по наведению порядка, но «допустили» атаку против мирного населения», — продолжает собеседник ФАН.

Все это говорит о наглом и циничном поведении США, которые просто не хотят допустить хоть какую-то стабилизацию обстановки в мятежной сирийской провинции.

Эксперт объяснил, зачем на самом деле США нанесли удар по Идлибу

«Обратите внимание, решение то было принято очень оперативно, а значит они мониторят ситуацию постоянно. Они же не могли сказать, что действуют в интересах террористов, вот они и придумали сказку про какую-то «Аль-Каиду», — заключил Перенджиев.

Напомним, ВВС США ранее нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям. С 31 августа в Идлибе был установлен новый режим прекращения огня.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что атака Соединенных Штатов была проведена не из стремления американцев побороть терроризм в Сирии. Он отметил, что близок к той точке зрения, что «нужные» боевики заблаговременно были вывезены из зоны поражения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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