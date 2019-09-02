Эксперт объяснил, зачем на самом деле США нанесли удар по Идлибу

Военный аналитик Александр Перенджиев уверен, что США пытались выставить Россию и Турцию не в лучшем свете, нанося удары по сирийской провинции Идлиб.

Ранее представители Государственного департамента США прокомментировали операцию американских военных в сирийской провинции Идлиб. Так, по словам представителя дипломатического ведомства, данная операция была «точечным и целенаправленным» ответом руководству группировок, связанных с террористической сетью «Аль-Каида»1 (запрещена на территории России).

«Мы видели российский комментарий об ударе против «Аль-Каиды» в Сирии (AQ-S), произведенном 31 августа. Эта операция была точечным и целенаправленным ответом лидерам AQ-S, ответственным за планирование атак, которые угрожают гражданам США, нашим партнерам и невинным гражданским лицам», — подчеркнул он.

Комментируя сообщение Госдепа, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «к заявлениям американцев необходимо всегда относиться со скепсисом».

«Сам удар американцев никакого отношения к борьбе с терроризмом не имеет, к гадалке не ходи. Это понятно и России, и Турции, и Сирии, да и сами американцы это понимают. Это лишь проявление той политики, которую США продолжают вести. В данном случае, когда там (в провинции Идлиб — Прим. ФАН) скапливались боевики в неимоверном количестве, когда они атаковали позиции сирийской армии, обстреливали авиабазу «Хмеймим» — это американцев как-то не очень беспокоило. Они не наносили удары, чтобы помочь в борьбе с терроризмом. Все было с точностью да наоборот», — поясняет эксперт.

То есть Соединенные Штаты Америки вновь включились в сирийский кризис, но только тогда, когда Российская Федерация и Турция наконец сумели договориться и прийти к единому мнению по действиям против террористов в провинции Идлиб.

«Когда началось реальное уничтожение боевиков, когда началось наведение реального порядка, Вашингтону стало понятно, что ситуация выравнивается и они начинают проигрывать. Потому что речь идет как раз о террористах в Идлибе, которые являются, по сути, наймитами Соединенных Штатов. А их удар на самом деле был нанесен не по террористам, а по мирным жителям. Это было сделано для того, чтобы вновь дестабилизировать обстановку, чтобы вызвать негодование и злость рядовых сирийцев. Причем злость и негодование не против США и террористов, а против России и Турции, которые взяли на себя функции по наведению порядка, но «допустили» атаку против мирного населения», — продолжает собеседник ФАН.

Все это говорит о наглом и циничном поведении США, которые просто не хотят допустить хоть какую-то стабилизацию обстановки в мятежной сирийской провинции.

«Обратите внимание, решение то было принято очень оперативно, а значит они мониторят ситуацию постоянно. Они же не могли сказать, что действуют в интересах террористов, вот они и придумали сказку про какую-то «Аль-Каиду», — заключил Перенджиев.

Напомним, ВВС США ранее нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям. С 31 августа в Идлибе был установлен новый режим прекращения огня.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что атака Соединенных Штатов была проведена не из стремления американцев побороть терроризм в Сирии. Он отметил, что близок к той точке зрения, что «нужные» боевики заблаговременно были вывезены из зоны поражения.

1 Организация запрещена на территории РФ.