Путин оценил ремонт школы в Тулуне и поправил галстук ученику

Тулун, 2 сентября. Российский президент Владимир Путин посетил школу №6 в Тулуне в Иркутской области, поговорил с поварами и поправил галстук ученику.

Отметим, главное здание школы №6 построили еще в 1952 году, а в 1990 году к нему добавили двухэтажную пристройку, в которой оборудовали столовую и несколько кабинетов. Из-за паводка здание образовательного учреждения затопило, практически вся мебель и оборудование серьезно пострадали. К началу нового учебного года в школе сделали масштабный ремонт: заменили окна, двери и освещение.

Для главы российского государства на первом этаже школы разметили информационные стенды, которые наглядно показывают, что стихия сделала с кабинетами и помещениями. Кроме того, Путину предоставили краткий отчет о ходе восстановительных работ.

Лидер России начал осматривать территорию вокруг школы. Он обратил внимание на то, что рядом стоят два жилых дома, они находятся в аварийном состоянии. По словам Путина, нужно будет их снести, а после чего расширить территорию школы. Президент подчеркнул, что можно сделать мастерские или новый спортивный зал.

Путин по приглашению директора школы №6 Надежды Фроленок оценил ремонт помещений образовательного учреждения. Так, в кабинете технологии на первом этаже установили мобильные мастерские, а в столовой появилось технологическое оборудование в пищеблок. Кроме того, в учреждении обновили медицинский кабинет. На втором этаже Путин осмотрел несколько профильных классов. А одном из кабинетов шли занятия. Ученики поприветствовали российского президента, встав из-за парты. Однако Путин решил в более неформальной обстановке пообщаться со школьниками и попросил их подойти поближе.

У одного из мальчиков галстук сбился набок. Путин поправил криво завязанный узел и расправил воротничок, заметив, что «так лучше». Главе РФ также показали новое оборудование в кабинете физики, в котором, по словам преподавателя, предмет будут изучать все школьники с 7 по 11 класс. А в классе музыки ученики устроили настоящее представление для Путина — исполнил песню «На горе стоял казак».

«Здорово получается, так держать, всего хорошего», — сказал Путин.

Он также поздравил с Днем знаний учащихся школы в Тулуне и обратился к детям с небольшим напутствием. Он отметил, что многие ребята, несмотря на наводнения, от которых пострадал город, хотят остаться жить в Тулуне. По словам российского лидера, насколько мужественно вели себя дети, помогая взрослым пережить паводки.