Москва, 2 сентября. Российская певица Катя Лель проводит над собой эксперименты, касающиеся не только выбора одежды, но и смены имиджа в целом. Очередной сменой имиджа артистка похвасталась в Instagram.

В социальной сети певица разместила снимок, на котором предстала с новым цветом волос, который сейчас очень популярен среди молодежи. Она покрасила волосы в розовый цвет. Катя Лель в 44 года сменила имидж на подростковый.

Поклонники исполнительницы разошлись во мнениях. Некоторые почитали, что холодно-розовый цвет волос придает свежесть внешнему виду Лель. Они почитали, что новая прическа делает Лель моложе и дополняет озорным характером. Вторая часть поклонников певицы была шокирована снимком и рассказала, что раньше Лель выглядела лучше.

В июне 2019 года Катя Лель рассказала подробности своей встречи с пришельцами. Лель заявила, что в 16 лет пережила встречу с пришельцем, и с тех пор представители инопланетной цивилизации еще несколько раз пытались вступить с ней в контакт.

Первый же раз это произошло, когда певица, еще будучи подростком, пила чай дома вместе с семьей. Она вспоминает, что заметила вспышку света, а после обнаружила, что у нее исчезли зубы.

«В двух словах, то после свечения за окном исчезли зубы без боли, без крови вот и все. В 16 лет. Наверняка, я так думаю, что им подошло мое ДНК. Понимаете, если происходит выбор тебя ими, то это навсегда. Это больше никогда не прекратится», — уточнила она.

Катя Лель уверена, что людям в скором времени придется принять существование внеземной жизни как данность, хотя далеко не все к этому готовы. По ее словам, полностью осознать этот факт способны лишь те люди, которые лично встречались с пришельцами.