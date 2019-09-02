Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Гаврилов оценил возможного кандидата на пост премьера Грузии

446
0 Оставить комментарий

Гаврилов оценил возможного кандидата на пост премьера Грузии

Москва, 2 сентября. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку. В грузинских СМИ уже появилось сообщение о том, что на этом посту его может сменить министр внутренних дел страны Георгий Гахария. Возможную кандидатуру в беседе с Федеральным агентством новостей оценил депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.

«Будущему главе грузинского правительства, не зависимого от президента Грузии, хватит мужества выйти на откровенные переговоры с Россией с целью восстановления сотрудничества», — считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Гаврилов отметил, что Георгий Гахария отличился жесткой позицией во время июньского разгрома в Тбилиси.

Напомним, депутат Сергей Гаврилов в составе Межпарламентской ассамблеи православия оказался в центре скандала в Грузии летом 2019 года.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров