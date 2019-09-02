Гаврилов оценил возможного кандидата на пост премьера Грузии

Москва, 2 сентября. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку. В грузинских СМИ уже появилось сообщение о том, что на этом посту его может сменить министр внутренних дел страны Георгий Гахария. Возможную кандидатуру в беседе с Федеральным агентством новостей оценил депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.

«Будущему главе грузинского правительства, не зависимого от президента Грузии, хватит мужества выйти на откровенные переговоры с Россией с целью восстановления сотрудничества», — считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Гаврилов отметил, что Георгий Гахария отличился жесткой позицией во время июньского разгрома в Тбилиси.

Напомним, депутат Сергей Гаврилов в составе Межпарламентской ассамблеи православия оказался в центре скандала в Грузии летом 2019 года.