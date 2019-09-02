Политолог рассказал, почему Порошенко хочет заниматься евроинтеграцией Украины

Бывший президент Украины, депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета парламента по вопросам интеграции с Европейским союзом. Политолог и публицист Андрей Ваджра считает, что благодаря новой должности Европа не будет игнорировать Порошенко как политика.

Процесс евроинтеграции для Украины является «тупиковым», считает эксперт. Страна уже в течение 30 лет пытается евроинтегрироваться, но ближе к Европе не стала ни на шаг. Поэтому назначение Порошенко на эту должность означает, что ему нашли «хорошее место», чтобы у него был какой-то статус и должность, убежден эксперт.

«Это необходимо, чтобы Порошенко мог общаться с европейцами. Его игнорируют в Европе после того, как он перестал быть президентом. С новой должностью и с этой позиции он сможет продолжить общение с европейцами. Другого смысла в его назначении нет», — заявил Ваджра в беседе с Федеральным агентством новостей.

Когда Порошенко последний раз приезжал в Европу, было отчетливо видно, как к нему там относятся, напомнил эксперт.

«Он сидел на галерке, никто с ним не общался, его никуда не пускали. Кроме того, когда при президентской должности он приезжал в Европу, были пустые залы в том же Брюсселе. Особенно в последние годы, когда его стали игнорировать. Порошенко стал хромой уткой, и к нему потеряли интерес. Он не рукопожатный и никому там не интересен. Естественно, что для экс-президента такое положение обидно и неприемлемо. С новой должностью он пытается это хоть как-то компенсировать», — рассказал он.

Однако на Украине все назначения проходят по принципу нахождения просто «хорошего места» для человека, говорит политолог.

«С одной стороны, чтобы людям было комфортно и удобно, чтобы они были пристроены на хороших местах. А с другой стороны, имитируется некий процесс. Раз есть комитет по евроинтеграции, то можно предположить, что есть и евроинтеграция», — отметил собеседник ФАН.

Рада IX созыва была избрана в ходе внеочередных выборов 21 июля. Большинство мест взяла партия «Слуга народа», в которую входит президент Владимир Зеленский. За ней идут «Оппозиционная платформа», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос», «Оппозиционный блок», «Свобода» и «Самопомощь».

Сообщалось, что Петр Порошенко стал фигурантом уже 13 уголовных дел. Экс-президент подозревается в коррупции, превышении полномочий, отмывании денег и даже госизмене. Последнее обвинение связано с решением Порошенко отправить в Керченский пролив украинские военные суда, которые вторглись в российские воды и не отвечали на требования российских пограничников остановиться.

Ранее Порошенко уже заявлял о своем желании попасть в комитет новой Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.