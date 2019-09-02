Суд не лишил родительских прав охранника Навального, прикрывшегося ребенком на митинге

Москва, 2 сентября. Суд не стал лишать родительских прав Петра Хомских — охранника скандального блогера Алексея Навального. На незаконном митинге 3 августа в Москве Петр вместе с супругой Еленой провоцировали силовиков, прикрываясь при этом собственными маленькими детьми в колясках.

Как передает РИА Новости, прокурору было отказано в удовлетворении иска. Московский суд проявил гуманность к семье Хомских: им вынесли предупреждение о необходимости изменить свое отношение к детям.

Ранее стало известно, что столичная прокуратура потребовала лишить родительских прав многодетных супругов Хомских, которые принимали участие в незаконном митинге. Дело рассматривалось в закрытом режиме в соответствии с требованиями процессуального законодательства.

Напомним, в Сети появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлена семья с колясками во время незаконного митинга в столице. Мужчина и женщина, вцепившись в ручки колясок, в которых сидели маленькие дети, спинами толкали силовиков, провоцируя их на ответную реакцию. Однако сотрудники правоохранительных органов не стали реагировать и продолжили держать оцепление.

Как передает РЕН-ТВ, журналист Олег Лурье установил личность мужчины, который запечатлен в видео. По его словам, мужчиной с коляской является охранник Алексея Навального, который работал на Михаила Касьянова на выборах в Костромскую областную думу в 2014 году. Лурье также обнародовал несколько фотографий, где этот мужчина запечатлен с соответствующим официальным бейджем.

Напомним, 3 августа в Москве состоялся незаконный митинг, во время которого провокаторы пытались устроить массовые беспорядки. Организаторами несанкционированных акций в столице являются сторонники скандального блогера Алексея Навального, которые попали в число не допущенных к выборам в Мосгордуму выдвиженцев. Мосгоризбирком отказал им в регистрации кандидатами из-за недействительных автографов в подписных листах и выявленных нарушений. Например, в подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь были обнаружены подписи несуществующих москвичей, подписи умерших людей и подписи избирателей с недостоверными паспортными данными. Кроме того, в июне столичная полиция обнаружила «цех» по подделке подписей, где «рисовали» автографы в поддержку Соболь. Сообщалось, что незаконными методами при сборе автографов также пользовались Илья Яшин и Дмитрий Гудков.