Корреспонденты ФАН спустились в «подземный город» террористов на северо-западе Сирии

Новые пещеры найдены на освобожденных от террористов территориях недалеко от административной границы с провинцией Идлиб. Среди находок – настоящий подземный город. Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) спустились в туннели, построенные боевиками, и прислали эксклюзивные кадры оттуда.

Находящиеся несколько лет в Идлибе и у границы провинции в соседней Хаме, террористы успели соорудить множество подземных укреплений в надежде остаться там на долгое время. Недавно она, однако, иссякла, когда туда стала стягиваться сирийская армия, а вместе с надеждой упал и боевой дух джихадистов. Им пришлось покинуть свои насиженные места без боя.

Недалеко от Кафр-Зеты расположилось несколько подземных укреплений. В туннелях сейчас почти не найти вещей – практически все забрали во время побега боевики, оставив после себя лишь небольшие напоминания о своем пребывании. Там они планировали долго отсиживаться во время артобстрелов, что видно по незаконченному обустройству.

Однако почти ни одно подземное сооружение радикалов из найденных сирийскими военными не может конкурировать с тем, что недавно было обнаружено недалеко от Аль-Латамины. Там раскинулся целый подземный город, и помимо традиционной штаб-квартиры, комнат отдыха и мест для складирования вооружения, здесь находится и множество других не часто встречаемых в подобных укрытиях мест.

Внутри пещер террористы не отказывали себе ни в чем. Там они готовили еду, обеспечивали себя водой, также в помещениях проведена вентиляция, а для провинившихся мирных жителей здесь находились специальные тюремные комнаты.

Размещенные под землей туннели уходят на многие километры, позволяя боевикам незаметно перемещаться на большие расстояния. Из-за большого количества скопившихся предметов и спешки террористы даже не успели все забрать, оставив после себя горы мусора, зловоние и угнетающую атмосферу.

Напомним, в конце прошлого месяца Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ полностью зачистила от террористов Аль-Латаминский выступ, оказавшийся замкнутым в кольцо окружения после взятия города Хан-Шейхун. Наши военные корреспонденты одними из первых посетили освобожденные города, прислав большое количество фото- и видеоматериалов из бывшего форпоста «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в России) и других исламистских группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.