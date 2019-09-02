В Киеве признали плачевное состояние гривны в годовщину ее введения

Курс украинской валюты с 1996 года упал на порядок из-за безграмотных действий властей страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш, комментируя очередную годовщину введения на Украине национальной валюты.

По словам украинского политолога, само принятие гривны было верным.

«Безусловно, принимать гривну было нужно. Ведь мы помним, что в начале 1990-х у нас существовала только временная валюта: на волне распада Советского Союза были срочно созданы так называемые карбованцы, уже тогда подверженные гиперинфляции. Полноценная валюта Украине была нужна», — напомнил Филиндаш.

Однако за прошедшие годы гривна тоже так и не стала устойчивой стабильной валютой, констатировал собеседник ФАН.

«Если мы вспомним 1996 год, то при принятии гривны курс доллара к национальной украинской валюте составлял два к одному. Сейчас мы видим курс 25—26, а осенью нас, судя по всему, ожидает очередной виток инфляции», — предположил украинский эксперт.

Кроме того, в гривне сейчас невозможно хранить сбережения, посетовал он.

«Те, кто это делал, не раз крупно проигрывал, — отметил Филиндаш. — Из-за этой неустойчивости гривне не доверяют собственные граждане, не говоря уже о том, что она не является свободно конвертируемой валютой».

К такому плачевному положению дел привела в первую очередь неграмотная работа руководства Украины, уверен эксперт. Дело в том, что национальная валюта — это всегда отображение состояния экономики, напомнил он.

«Общая экономическая и финансовая политика на Украине на протяжении всех лет независимости неизбежно отражалась на курсе гривны и ее устойчивости. Политика эта была в корне неправильная и привела к тем экономическим результатам, которые мы видим сейчас», — констатировал Филиндаш.

Для укрепления гривны необходимо изменить направление этой политики, полагает эксперт.

«Произошла деиндустриализация экономики Украины. Достаточно развитая в свое время промышленность, оставшаяся Украине в наследство от Советского Союза, практически уничтожена», — признал собеседник ФАН.

По этой причине на Украине попросту нет достаточного количества рабочих мест, и люди миллионами уезжают из страны.

«Объем экономики упал в разы. За все годы независимости объем ВВП Украины не вернулся даже к показателям конца 1980-х годов, которые демонстрировала Украинская ССР», — привел факты эксперт.

И по сей день продолжается деградация украинской экономики, добавил Филиндаш.

«Нужно возрождать промышленность, в том числе делать упор на наукоемкие высокотехнологические отрасли, — предложил политолог. — Необходимо защищать внутренний рынок, в том числе с помощью серьезных протекционистских мер».

В целом, для укрепления курса украинской валюты нужно массово создавать рабочие места и увеличивать объемы внутреннего рынка, но пока этого не происходит, резюмировал собеседник ФАН.

Гривна была принята на Украине 2 сентября 1996 года указом второго президента Украины Леонида Кучмы. Новая валюта была призвана заменить введенные в обращение в 1992 временные банкноты, карбованцы, которые не пользовались доверием среди населения.

Сегодня за 1 гривну дают 4 цента США и 2,65 российских рубля. В относительно благополучном 2013 году национальная валюта Украины стоила в полтора раза дороже — около 4 рублей.