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2 сентября
О Турции, Кадырове и интересах России на Ближнем Востоке: большое интервью с Евгением Сатановским
Часть 2
В предыдущей части интервью один из известнейших российских востоковедов обсудил со специальным корреспондентом Федерального агентства новостей возможность новой ядерной войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой.

По мнению Евгения Сатановского, России такой сценарий совсем не выгоден. Но если дело все-таки дойдет до вооруженного конфликта, Москва будет действовать исключительно в интересах собственной безопасности и выгоды. Эксперт уверен, ядерное оружие в руках Исламской республики — дело времени.
Санкции не остановят Тегеран
«Россия делает все возможное, чтобы вытащить Иран из последствий заявлений некоторых его политиков. Ахмадинежад в этом плане уникальный человек», — продолжает Сатановский.
Федеральное агентство новостей, Аббас Джума

Но Ахмадинежад давно не играет серьезной роли в иранской политике, разве нет?
— Нет, Ахмадинежад вечен. В памяти осталось все, что он сказал. Осадок остался.
Но ведь вы мне только что говорили, что одни помрутна их место придут другие, и они, глядишь, да и выйдут из кризиса. А теперь вы говорите, что остался осадок. Так как же будущим поколениям договариваться друг с другом с таким осадком?
— Понимаете, я ведь человек чрезвычайно наивный, доброжелательный. И в глубине души верю в хорошее. Я в детстве очень сказки любил. Поэтому у меня всегда есть иллюзия, что как-то, может быть, обустроится. Я понимаю, что не обустроится никак, в конце мы все умрем — я раньше, вы позже. Но это не значит, что не надо просчитывать все возможные варианты. Даже самые маловероятные.

Например, коренные изменения в системе нераспространения ядерного оружия, которые последуют за иранской ядерной программой военного типа. То, что Иран такими вещами не занимается — это правильные слова, в Тегеране должны так говорить. Но это слова. Иран, безусловно, будет иметь ядерное оружие. Примерно понятно, сколько времени ему для этого понадобится. И понятно, что остановить иранцев без боевых действий не удастся никому.
А СВПД, который саботировал Трамп, разве не был шансом?
— Нет. Это была возможность притормозить процесс. Ничего с этим (созданием ядерного оружия) не поделаешь. Поэтому я всегда был против санкций, они бессмысленны и не помогут. В этом регионе когда-то не производили танки и самолеты. Теперь производят. То же самое и с ядерным оружием. Я не знаю, будет ли в итоге ядерный паритет или ядерная война. Пока что, кроме США, никто ядерную бомбу не использовал.
Global Look Press - Michael Trammer, via www.imago-i
Говорят, если Трампа переизберут, США и второй раз нанесут удар. Теперь по Ирану.
— Если Соединенные Штаты поймут, что не получат сдачи, они ударят по кому угодно. И неважно, какой там будет президент. Пока что иранцы делают все, чтобы ущерб от прямого удара по ним был для США неприемлем. Вспомните, что произошло с иранским танкером. Можно сказать, что это пиратство, но я вежливо назову это «каперством». Как ответил Тегеран, все видели. Кроме того, не будет свободы судовождения по Гибралтару, по Ормузскому проливу тоже не будет. В этом плане иранцы абсолютно правы и грамотно отрабатывают ситуацию.
Турция — партнер или соперник?
Евгений Янович, давайте от одного партнераИранаперейдем к другомуТурции. Мы поставляем туда С-400, сейчас идут переговоры о закупке Анкарой истребителей Су-57. Наши лидеры постоянно ездят друг к другу, называя друг друга друзьями. У нас масса совместных перспективных проектов. Поэтому многие в России возмутились, когда президент Эрдоган публично и достаточно резко заявил о статусе Крыма. Параллельно с этим Турция активно поддерживает боевиков в Сирии. Так как дальше вести диалог с турецкой властью, если все так двояко и неоднозначно?
— Мы ведем с Турцией тонкую и весьма любопытную схему, в результате которой отношения поддерживаются на минимально приемлемом уровне вместо того, чтобы была большая русско-турецкая война.
Федеральное агентство новостей, Борис Гришин
То есть поставка комплексов С-400это минимально приемлемый уровень?
— Нет, я в данном случае имею в виду весь комплекс: от поставок газа и нефти и постройки атомной станции «Аккую» до туризма. С-400 в данном случае — лишь часть большой схемы, которая позволила сильно напрячь США и НАТО. Мы же должны, в конце концов, отдать долги Североатлантическому альянсу за присутствие баз там, где их не должно быть.
За возвращающихся в Чечню игиловцев будет отвечать лично Кадыров
Есть еще одна очень важная новость, прилетевшая в начале августа из Пентагона. О возрождающемся в Сирии и Ираке «Исламском государстве» (организация запрещена в РФ.Прим. ФАН). Что, на ваш взгляд, в Пентагоне подразумевают под «возрождением»? Идеологическое возрождение (в лагерях «Эр-Рукбан», «Аль-Хол») или вполне реальное, с инфраструктурой, деньгами, бойцами и так далее?
— В Пентагоне подразумевают под этим выделение ему дополнительных денег.
А по факту как дела обстоят?
— По факту террористы никуда не делись. Никто не видел лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. И, судя по всему, он жив.
Федеральное агентство новостей, Кирилл Оттер
В таком случае нужно ли нам наших граждан, находящихся в лагерях «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол», о которых я ранее упомянул, возвращать домой? Их можно перевоспитать?
— Всех можно перевоспитать, если этим заниматься.
А надо этим заниматься?
— Кому надо, тот и будет этим заниматься. Этим же не занимаются красноярский или иркутский губернаторы, которые вообще мало чем занимаются. Этим занимается Рамзан Кадыров. Теперь давайте я поставлю себя на его место. Он патриотичен относительно своего народа, а чеченцы в сирийских лагерях — это все равно его народ. Он занимается своими людьми — женщинами и детьми.
Но они ведь россияне. Многих это не устраивает, так как Чечняэто часть России. И завтра «львенок Халифата» превратится во льва и поедет убивать в упомянутые вами Красноярск и Иркутск.
— За это будет лично отвечать тот человек, который его сюда притащил. И этот человек — Кадыров. До сих пор он добивался всего, чего хотел. Неважно, какими методами, но он в итоге держал слово и ситуацию под контролем. Вовсе не случайно израильтяне говорят, что с палестинцами ничего не получится, потому что у них нет Кадырова. Идет ли к нам сейчас террор из Чечни? Нет, не идет. Это факт.
России нужен Ближний Восток
Заключительный вопрос, наверное, самый часто задаваемый мне и моим коллегам с 2015 года (в этом году российские войска вошли в Сирию): зачем нам Ближний Восток, когда у самих проблем по горло?
— У России в этом регионе есть свои интересы. Это интересы как корпораций, так и безопасности. Как разведки, так и дипломатии. Как горной и прочей промышленности, так и торговли. Как и у любого развитого государства. Наверняка у Гренады не существует серьезных интересов на Ближнем Востоке. Не существует их у Палау или Науру. А у Франции есть. И у Англии с США есть. А у Китая какие интересы…

Мы не Китай, и у нас интересы гораздо скромнее, поэтому наше начальство и держит баланс между хотелками и реальными возможностями.
Автор: Аббас Джума
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