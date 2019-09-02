— Но ведь вы мне только что говорили, что одни помрут — на их место придут другие, и они, глядишь, да и выйдут из кризиса. А теперь вы говорите, что остался осадок. Так как же будущим поколениям договариваться друг с другом с таким осадком?

— Понимаете, я ведь человек чрезвычайно наивный, доброжелательный. И в глубине души верю в хорошее. Я в детстве очень сказки любил. Поэтому у меня всегда есть иллюзия, что как-то, может быть, обустроится. Я понимаю, что не обустроится никак, в конце мы все умрем — я раньше, вы позже. Но это не значит, что не надо просчитывать все возможные варианты. Даже самые маловероятные.



Например, коренные изменения в системе нераспространения ядерного оружия, которые последуют за иранской ядерной программой военного типа. То, что Иран такими вещами не занимается — это правильные слова, в Тегеране должны так говорить. Но это слова. Иран, безусловно, будет иметь ядерное оружие. Примерно понятно, сколько времени ему для этого понадобится. И понятно, что остановить иранцев без боевых действий не удастся никому.

