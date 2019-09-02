Муж Поклонской назвал причину их расставания

Москва, 2 сентября. Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев сообщил о расставании со своей супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Соловьев объяснил решение пары расстаться.

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме», — заявил Соловьев в комментарии РИА Новости.

Кроме того, Соловьев отметил, что в текущей ситуации на первый план в политической и семейной жизни вышли прагматизм, рационализм, карьеризм, готовность с легкостью предать все и в первую очередь самого себя. Бывший супруг Поклонской уверен, что он «облегчил жене задачу» и предоставил депутату возможность самостоятельно выбирать дальнейший путь.

«Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп», — объяснил он.

Соловьев отметил, что никогда не был «под крылом» и не строил карьеру на личных отношениях. Ранее Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни, которые откроются с ее декларацией. Депутат добавила, что не собирается комментировать личную жизнь и после появление декларации. Отвечая на заявление Поклонской о «тайных и радикальных» переменах в ее личной жизни, Соловьев подчеркнул, что ничего тайного и радикального в этом нет, сообщает «Царьград».

В августе минувшего года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за занимавшего тогда пост руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева​​​. Вместе с мужем депутат реализовала ряд гуманитарных проектов. Кроме того, супруги вместе написали автобиографическую книгу.