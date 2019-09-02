Путин поздравил учащихся школы Тулуна с Днем знаний

Тулун, 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем знаний учащихся школы в Тулуне и обратился к детям с небольшим напутствием.

Российский лидер отметил, что многие ребята, несмотря на наводнения, от которых пострадал город, хотят остаться жить в Тулуне и работать в нем. Президент подчеркнул, насколько мужественно вели себя дети, помогая взрослым пережить паводки.

«Хотел бы и вас и всех остальных поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году», — обратился к ребятам Путин.

Глава государства поинтересовался у детей, учившихся ранее в школе №20, которая была разрушена наводнением, нравится ли им заниматься в нынешнем учебном заведении.

«Вашу школу тоже восстановят, она будет хорошая, новая, в течение года это сделаем», — заверил президент.

Путин добавил, что не только у тулунских ребят, но и у всех российских школьников много свершений впереди, а задача взрослых создать все необходимые условия для реализации их потенциала.

Напомним, в конце июня из-за сильных дождей в Иркутской области резко поднялся уровень воды в реках, что привело к наводнению. В зоне паводка оказались 11 тысяч жилых домов, в которых проживали более 39 тысяч человек.

Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун, где реконструкция дамбы проводилась после наводнения в 1984 году. Высоту сооружения нарастили до 11 метров, однако уровень воды в реке Ия превысил эти параметры и достиг почти 14 метров.

Жертвами стихии стали 25 человек, шестеро до сих пор числятся без вести пропавшими. Российский лидер поручил незамедлительно начать выплаты жителям Иркутской области, а также обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт жилья, поврежденного при наводнении.

Как отмечал руководитель Иркутской области, на данный момент ведется работа, итогом которой должно стать исключение подтопленной территории города Тулуна из зоны заселения.