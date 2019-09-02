Политолог объяснил, зачем Арабские Эмираты оказывают гуманитарную помощь Судану

Политолог Сергей Костелянец уверен, что, проводя гуманитарную операцию в Судане, Арабские Эмираты пытаются улучшить свой имидж в глазах жителей африканской страны.

Ранее эмиратское информационное агентство WAM сообщило, что власти Объединенных Арабских Эмиратов начинают активную подготовку к проведению немедленной операции по оказанию помощи пострадавшим от сильнейших наводнений в Судане. Основная помощь будет предоставляться фондом Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

По данным фонда, сейчас организация координирует свою работу с посольством ОАЭ в Хартуме, решаются вопросы доставки гуманитарных грузов в пострадавшие районы. Данный шаг осуществляется в соответствии с указаниями президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна при поддержке наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Комментируя решение ОАЭ, политолог, научный сотрудник Центра изучения стран Северной Африки и Африканского Рога института Африки РАН Сергей Костелянец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в Абу-Даби не просто так следят за обстановкой в Судане. Руководство Эмиратов пытается использовать любую возможность для продвижения своих интересов.

«У ОАЭ налаживаются весьма хорошие отношения с пришедшими после Омара аль-Башира военными, и я думаю, что в рамках нового правительства Судана позиция Арабских Эмиратов будет достаточно сильной. И хотя они, конечно, действуют в связке с Саудовской Аравией, у них есть и свои собственные интересы. Если же говорить об общих с Эр-Риядом интересах, то это участие суданских вооруженных сил и нерегулярных подразделений в конфликте в Йемене, где находятся порядка 10 000 суданских военнослужащих и полувоенных формирований, которые в принципе делают грязную работу за арабскую коалицию», — говорит аналитик.

Кроме того, у Абу-Даби есть весьма серьезные коммерческие интересы: строительство и развитие портов на Красном море, где страна пытается активно конкурировать с Катаром и Турцией. Последние также пытаются там основательно закрепиться, обеспечивая себе хорошую торговую «площадку».

«Но теперь, видимо, новое правительство не поддержит эти инициативы, и фактически ОАЭ, возможно, добились устранения конкурентов на весьма важном торговом пути. Кроме того, есть множество различных экономических интересов, например торговля золотом. Они инвестируют в экономику Судана, реализуя проекты по развитию сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности самих Эмиратов, которые не обладают земельными ресурсами», — продолжает Костелянец.

Еще один важный момент — суданская оппозиция, которая вступала в соглашение с военными, всегда придерживалась негативного отношения как к Объединенным Арабским Эмиратам, так и к Саудовской Аравии. Она серьезно настроена против участия суданских военных в войне в Йемене.

«По этой причине для Эмиратов сейчас очень важно выступать с гуманитарными задачами, гуманитарными целями, чтобы хоть немного улучшить свой имидж на улицах Судана», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, суданская столица Хартум и округ Белый Нил подверглись в последнее время сильнейшим наводнениям. По последним данным, в результате природного катаклизма погибли по меньшей мере 62 человека и 26 000 домов получили серьезные повреждения.