Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что Варшава не получила «послевоенные репарации» от Германии. По его словам, в том, что Польша не получила выплаты, виновата Россия, якобы в 1953 году Варшава зависела от Москвы, и Россия надавила на Польшу для того, чтобы она отказалась от репараций.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что ранее в Польше заявляли, что СССР якобы нанес полякам «колоссальный ущерб». Парламентарий подчеркнул, что Россия не будет выплачивать денежные средства и преподал полякам урок истории.

«Никаких репараций они не дождутся, потому что таким образом им можно выставить репарацию за 1612 год и предыдущие годы. Это полный бред. И, наверное, чтобы ничего подобного они не предлагали, им нужно предложить оплатить вывод советских войск с той территории», — рассуждает депутат Госдумы.

По его мнению, Варшава делает громкие заявления не просто так — каждый демарш обусловлен волей Соединенных Штатов Америки. Вашингтон является дирижером антироссийской риторики многих стран, в том числе Польши.

«Это обусловлено волей американского руководства Польши. Польша оккупирована, последние века она всегда была кем-то оккупирована. Сейчас она оккупирована американцами, соответственно, будет выполнять их указания. Никаких репараций Варшава не получит, а добьется ровно обратного эффекта», — подытожил Александр Шерин.

Напомним, во время Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954-го их взимание прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики.

В Польше считают, что Германия должна стране порядка триллиона долларов, но Берлин это отрицает. Варшава требует выплат в том числе и от Москвы, но российская сторона неоднократно подчеркивала, что не будет выплачивать репарации.

Отметим, что Польша, пытаясь добиться финансовых компенсаций, обращалась к президенту США Дональду Трампу для того, чтобы американский лидер оказал давление на третьи страны и заставил их выплачивать денежные средства.