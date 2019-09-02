Розенбаум перенес тяжелую операцию в Москве

Москва, 2 августа. Народный артист России, певец Александр Розенбаум перенес тяжелую операцию. Как сообщают СМИ, сейчас он находится в реанимации в одной из клиник Москвы.

Как сообщает Baza, состояние артиста оценивают как тяжелое. Операция длилась на протяжении нескольких часов и, по словам врачей, прошла успешно.

Ранее Александр Розенбаум принял участие в съемках петербургского выпуска программы «Вечерний Ургант». Гостями передачи также стали тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак и российский актер Олег Басилашвили.

Весной Александр Розенбаум рассказал о своем отношении к шоу-бизнесу. Он признался, что не следил за конкурсом Евровидение, на котором Россию представлял Сергей Лазарев. По мнению Розенбаума, современные российские исполнители не работают в русском направлении песенного творчества.

Перед президентскими выборами на Украине Александр Розенбаум отмечал, что надеется на улучшение отношений Москвы и Киева. Напомним, в 2015 году министерство культуры Украины внесло Народного артиста России в перечень лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». В связи с этим ему запрещен въезд на территорию страны.