Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку. События дня. ФАН-ТВ

Бахтадзе уходит с поста премьер-министра Грузии Серьезные кадровые перестановки намечаются в Грузии. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе подал в отставку. Он объяснил свое решение тем, что на данном этапе свою миссию считает выполненной. Подробности политик обещает в скором времени рассказать журналистам. Напомним, что в должности премьера Бахтадзе находится чуть больше года, до этого он возглавлял министерство финансов. Ожидается, что вместе с ним полномочия сложит и кабмин, а парламент в течение двух недель утвердит нового претендента на высокий пост. По прогнозам ряда СМИ, новое правительство возглавит нынешний министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария. Бахтадзе пожелал не названному пока преемнику успехов в дальнейших начинаниях.

«Дориан» движется от Багамских островов к Флориде Жители США продолжают готовиться к мощному удару стихии. Еще в одном штате — Флориде — объявлена срочная эвакуация из-за урагана «Дориан». Он грозит по меньшей мере девяти округам региона. Сейчас циклон уходит от Багамских островов, на которые он обрушился накануне. Точных оценок ущерба и количества пострадавших еще нет, но СМИ уже сообщили об одном погибшем. Местные жители показали в соцсетях кадры затопленных улиц, разрушенных домов и пожаловались на повсеместные перебои с электричеством. Того же теперь ждут и американцы, ведь этот ураган может стать сильнейшим за последние годы. Президент США Дональд Трамп, который из-за «Дориана» даже отменил свой визит в Польшу, едва ли не круглосуточно мониторит в Twitter информацию о стихии. Она может добраться до побережья Штатов уже сегодня вечером, а СМИ сообщают, что эвакуация, объявленная также в Джорджии и Южной Каролине, затронет до миллиона человек.

Владимир Путин оценит восстановление Тулуна А вот президент России Владимир Путин сегодня прибыл в Тулун, где до сих пор полным ходом идут восстановительные работы. Российский лидер намерен оценить текущие результаты — город в Иркутской области, едва ли не больше всех пострадавший от наводнений, уже принимал Владимира Путина в июле. Тогда он поставил перед руководством региона задачи по капитальному ремонту жилья и материальной помощи всем потерпевшим. Напомним, летом жертвами разрушительных паводков в Иркутской области стали 25 человек. Стихия разыгралась на фоне проливных дождей и таяния снега в горах. За несколько месяцев в зону подтопления попали более 100 населенных пунктов и 17 000 домов. По официальным оценкам, ущерб составил около 30 млрд рублей.