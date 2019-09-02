Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет

Москва, 2 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила членам Североатлантического альянса присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности. Об этом российский министр рассказал в понедельник в ходе выступления перед студентами и педагогами МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года.

«Мы довели идею до сведения членов НАТО, предложили им коллективно к ней присоединиться. Они согласием пока не отреагировали», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Он обратил внимание на то, что российская сторона не собирается уговаривать КНР присоединиться к переговорам по контролю над этими ракетами. Он напомнил, что китайские власти указали на тот факт, что масштабы ядерного потенциала Пекина несоизмеримы с американским и российским, пишет «Царьград».

«Американцы продолжают об этом заявлять, нас просят уговорить КНР. Мы не будем этим заниматься», — передает НСН слова Лаврова.

В начале прошлого месяца МИД Китая призвал Сеул, Токио и Канберру не размещать на их территории американские ракеты средней дальности после того, как Белый дом заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В противном случае Пекин пообещал принять соответствующие меры для защиты своих интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщала «Газета.Ru», хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он не скрывал, что намерен заключить новое соглашение уже при участии китайской стороны. Россия неоднократно призывала Вашингтон сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире.