Москва, 2 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова оценила готовность избирательной системы к единому дню голосования на 98%. По ее словам, в ближайшее время необходимо доработать оставшиеся 2%.

«За это оставшееся время еще два процентика надо доработать, чтобы стопроцентно быть готовыми ко всем аспектам избирательной кампании», — сказала Элла Памфилова в интервью телеканалу НТВ.

По ее словам, неплохо подготовились к выборам регионы страны: проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности, повышают доступность избирательных участков для людей с ограниченными возможностями.

Глава ЦИК также предупредила, что информацию обо всех нарушениях, которые будут зафиксированы 8 сентября, будут передавать в правоохранительные органы.

«Не хочу сказать, что все идеально. И сейчас будет сложно, и сейчас придется некоторых хватать за руку», — пояснила Элла Памфилова.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября выборы пройдут в 85 регионах страны. Избирателям предстоит голосование на выборах губернаторов, глав муниципальных образований, в заксобрания и городскую думу. Также пройдут дополнительные выборы в нижнюю палату парламента РФ по четырем одномандатным округам.