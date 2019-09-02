Москва, 2 сентября. Российская сторона подозревает, что западные государства вмешивались в работу интернет-ресурсов отечественных государственных структур. Об этом заявил в понедельник руководитель МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорами МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года.

Как отметил глава дипломатического ведомства, вопрос международной информационной безопасности в течение последних лет значительно обострился из-за попыток обвинить Россию во взламывании ресурсов США в контексте проведения президентских выборов в 2016 году. Лавров подчеркнул, что ни одно обвинение так и не было доказано.

«Ни единое обвинение не получило какого-либо убедительного подтверждения, но этот миф продолжает циркулировать по американским и западным СМИ и продолжает подниматься в выступлениях отдельных западных политиков», — подчеркнул руководитель МИД России.

При этом Лавров обратил внимание, что у Москвы есть солидные основания подозревать, что западные коллеги проявляют повышенное внимание к российским интернет-ресурсам.

Он напомнил, что об этом неоднократно говорили и представители ЦБ РФ, Сбербанка и других государственных организаций.

Напомним, после победы Дональда Трампа американская сторона безосновательно обвинила Россию во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Москва категорически опровергала эти обвинения, указывая на отсутствие улик.

Спецпрокурор Роберт Мюллер провел бесполезное расследование, которое продолжалось более двух лет и обошлось американским налогоплательщикам в сумму свыше 30 миллионов долларов. 18 апреля 2019 года Мюллер представил доклад, в котором признал, что подозрения о связи главы Белого дома с Москвой подтвердить не удалось. По результатам провального расследования не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.

Отметим, что Мюллер без оснований и аргументов обвинял во «вмешательстве» в американские выборы российскую компанию «Конкорд». К спецпрокурору во всех обвинениях присоединился и генеральный прокурор Уильям Барр. Адвокаты «Конкорда», возглавляемого петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, подали в суд на обвинителей, заявив, что Мюллер и Барр нарушили уголовный кодекс округа Колумбия, распространив данные о подозрениях в отношении российского предприятия, лишив его тем самым права на объективное и справедливое судебное разбирательство.

После фиаско с «расследованием» стало очевидно, что Мюллеру придется понести ответственность за безосновательные обвинения в адрес российской компании. Напомним, что в результате Мюллер, как и Барр, подал в отставку, а американский экономист и экс-помощник главы Минфина США Пол Крейг Робертс призвал и вовсе его арестовать.