Ко Дню знаний в Петербурге открылось сразу девять новых школ. ФАН-ТВ

День знаний 2 сентября отметили сразу девять новых школ в разных районах Санкт-Петербурга. Ремонт и строительство объектов были выполнены точно в срок по указу врио губернатора Александра Беглова. Еще две школы откроются до конца этого года.

Временно исполняющий обязанности главы города посетил торжественную линейку одного из новых учебных заведений — школы №147 Красногвардейского района. Он пожелал ребятам получать пятерки и выучить главный урок — что такое хорошо и что такое плохо. Старшеклассникам же наказал следить за малышами и помогать им во всем.

Средняя школа №147 в этом году приняла сразу 10 первых классов. Основной упор сделан на детей с ограниченными возможностями.

«Мы взяли курс на то, чтобы порадовать детишек, особенно детей с ограниченными возможностями по здоровью. И здесь два класса именно для таких детишек. В них будет всего по 12 человек», — рассказал Александр Беглов.

Для таких ребят предусмотрены специальные площадки для детей-опорников на проспекте Маршала Захарова, а для слабовидящих и слепых — сад ощущений. Такие площадки появились не только в Петербурге, но и во всей России.