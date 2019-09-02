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Ко Дню знаний в Петербурге открылось сразу девять новых школ. ФАН-ТВ

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Ко Дню знаний в Петербурге открылось сразу девять новых школ. ФАН-ТВ

День знаний 2 сентября отметили сразу девять новых школ в разных районах Санкт-Петербурга. Ремонт и строительство объектов были выполнены точно в срок по указу врио губернатора Александра Беглова. Еще две школы откроются до конца этого года.

Временно исполняющий обязанности главы города посетил торжественную линейку одного из новых учебных заведений — школы №147 Красногвардейского района. Он пожелал ребятам получать пятерки и выучить главный урок — что такое хорошо и что такое плохо. Старшеклассникам же наказал следить за малышами и помогать им во всем.

Средняя школа №147 в этом году приняла сразу 10 первых классов. Основной упор сделан на детей с ограниченными возможностями.

«Мы взяли курс на то, чтобы порадовать детишек, особенно детей с ограниченными возможностями по здоровью. И здесь два класса именно для таких детишек. В них будет всего по 12 человек», — рассказал Александр Беглов.

Ко Дню знаний в Петербурге открылось сразу девять новых школ. ФАН-ТВ

Для таких ребят предусмотрены специальные площадки для детей-опорников на проспекте Маршала Захарова, а для слабовидящих и слепых — сад ощущений. Такие площадки появились не только в Петербурге, но и во всей России.

«Я хочу обратиться к старшеклассникам, которые здесь присутствуют. В вашем новом доме появились малыши — очень интересные и любопытные. Они будут шалить и озорничать. Проявите свою любовь к ним, это ваши младшие братья и сестры. Мы постарались девять школ завершить к 1 сентября, еще две откроем до конца года, поэтому все намеченные планы выполнены, кроме одной гимназии в Пушкинском районе», — отметил врио губернатора Санкт-Петербурга.

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