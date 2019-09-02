Вместо американской мечты граждане США все чаще выбирают суицид

Судя по назойливой пропаганде мировых СМИ, США — это идеальная страна неограниченных возможностей, где каждый может стать счастливым реализовавшимся человеком. Однако если не верить ангажированным журналистам на слово, а внимательно, вслед за Федеральным агентством новостей, изучить сухие цифры статистики, то картина получается совершенно иная.

Данные исследований за последние два десятилетия обнажают шокирующий факт: все больше американцев буквально мечтают о том, чтобы как можно быстрее свести счеты с жизнью!

Согласно недавно обнародованным результатам статистических исследований, количество самоубийств в США с 1999 года выросло в 1,5 раза, и среди мужчин в группе от 45 до 64 лет доходит до 30 случаев на 100 тысяч человек. Ученые говорят о пиковых значениях за последние полвека наблюдений.

Самое удивительное в том, что данная ситуация развивается на фоне постоянных официозных докладов Вашингтона о растущем благосостоянии американцев, о развитии институтов социальной помощи населению, о процветающей толерантности в обществе — и прочей демагогии о фантастических успехах «исключительной нации».

Согласитесь, ситуация действительно парадоксальная. Однако все встанет на свои места, если мы поймем, что за мнимым благополучием США стоит ужасающий своей глубиной духовный и нравственный кризис. Постоянно растет число американцев, которые больше не готовы сражаться за день сегодняшний, осознавая, что завтра их положение станет только хуже. Даже взрослые и состоявшие люди, успешно преодолевшие существующие трудности, не видят перспектив в своем будущем, а количество самоубийц из числа американских подростков и молодых людей и подавно бьет все рекорды.

По состоянию на начало 2019 года, число самоубийств среди молодежи составило 18 человек на 100 тысяч, и это беспрецедентно высокое значение для послевоенной Америки. Среди мужчин в возрастной группе от 15 до 24 лет показатель суицидов вырос с 1999 года на 35% и составляет 22,7 случая добровольного ухода из жизни на 100 тысяч человек.

Такие чудовищные цифры статистики уже в 2008 году поставили самоубийство на 10-е место среди причин смертности в Соединенных Штатах. К 2016 году суицид уже стал второй по значимости причиной ухода из жизни среди американцев в возрасте 10—34 лет. И улучшения этой ситуации не видно, несмотря на государственную программу «Здоровые люди 2020», заявленная цель которой состояла в снижении уровня самоубийств хотя бы до 10,2 случаев на 100 тысяч человек к следующему году.

Отчего же американцы кончают жизнь самоубийством?

Одним из наиболее распространенных поводов свести счеты с жизнью в Америке является финансовый долг, прежде всего перед банками. А также отсутствие перспектив не только улучшить свое материальное положение, но и просто расплатиться с давно накопившимися долгами. При этом в некоторых штатах за долги можно запросто угодить в тюрьму.

Страх рядового жителя США перед невыносимым финансовым бременем идет рука об руку с другой причиной, по которой продолжительность жизни американцев стремительно снижается, а именно увеличение случаев передозировки наркотиков.

Так, в 2017 году было зарегистрировано более 70 тысяч смертей от передозировки — самое большое количество летальных случаев по этой причине за один год в истории США. Как отмечает американское издание VOX, в США происходит увеличение случаев «смерти от отчаяния»: самоубийства и передозировки наркотиков, особенно от опиоидных болеутоляющих, приобретают форму общенациональной эпидемии, причем среди белых людей среднего возраста.

Как ранее отмечало ФАН, каждый день в США от передозировки сильнодействующими веществами умирают по 142 человека — больше, чем число погибших при автомобильных авариях и от насилия с применением огнестрельного оружия в этой стране. По расчетам медицинских экспертов, если такие темпы сохранятся, то в ближайшие 10 лет от опиоидов в США могут умереть около полумиллиона человек.

А вот другой страшный факт: шесть из десяти смертей в США, связанных с применением оружия, оказались самоубийствами (23 854 смертей), и только 37% были непосредственно убийствами (14 542 случаев). Более половины из 47 173 случаев суицида в 2017 году в США были связаны с огнестрельным оружием, и эта динамика также демонстрирует уверенный рост на 32% с 2014 года. В итоге к началу прошлого года показатель самоубийств из огнестрельного оружия достиг уже 6,9 на 100 000 человек.

Таким образом, вторая поправка к американской конституции, которой так любят козырять почитатели «американского рая», дает гражданам «самой свободной страны в мире» не столько право на самооборону, сколько шанс с наибольшей вероятностью покончить жизнь самоубийством.