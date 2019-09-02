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Вместо американской мечты граждане США все чаще выбирают суицид

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Вместо американской мечты граждане США все чаще выбирают суицид

Судя по назойливой пропаганде мировых СМИ, США — это идеальная страна неограниченных возможностей, где каждый может стать счастливым реализовавшимся человеком. Однако если не верить ангажированным журналистам на слово, а внимательно, вслед за Федеральным агентством новостей, изучить сухие цифры статистики, то картина получается совершенно иная.

Данные исследований за последние два десятилетия обнажают шокирующий факт: все больше американцев буквально мечтают о том, чтобы как можно быстрее свести счеты с жизнью! 

Согласно недавно обнародованным результатам статистических исследований, количество самоубийств в США с 1999 года выросло в 1,5 раза, и среди мужчин в группе от 45 до 64 лет доходит до 30 случаев на 100 тысяч человек. Ученые говорят о пиковых значениях за последние полвека наблюдений. 

Самое удивительное в том, что данная ситуация развивается на фоне постоянных официозных докладов Вашингтона о растущем благосостоянии американцев, о развитии институтов социальной помощи населению, о процветающей толерантности в обществе — и прочей демагогии о фантастических успехах «исключительной нации».

Согласитесь, ситуация действительно парадоксальная. Однако все встанет на свои места, если мы поймем, что за мнимым благополучием США стоит ужасающий своей глубиной духовный и нравственный кризис. Постоянно растет число американцев, которые больше не готовы сражаться за день сегодняшний, осознавая, что завтра их положение станет только хуже. Даже взрослые и состоявшие люди, успешно преодолевшие существующие трудности, не видят перспектив в своем будущем, а количество самоубийц из числа американских подростков и молодых людей и подавно бьет все рекорды. 

Вместо американской мечты граждане США все чаще выбирают суицид

По состоянию на начало 2019 года, число самоубийств среди молодежи составило 18 человек на 100 тысяч, и это беспрецедентно высокое значение для послевоенной Америки. Среди мужчин в возрастной группе от 15 до 24 лет показатель суицидов вырос с 1999 года на 35% и составляет 22,7 случая добровольного ухода из жизни на 100 тысяч человек.

Такие чудовищные цифры статистики уже в 2008 году поставили самоубийство на 10-е место среди причин смертности в Соединенных Штатах. К 2016 году суицид уже стал второй по значимости причиной ухода из жизни среди американцев в возрасте 10—34 лет. И улучшения этой ситуации не видно, несмотря на государственную программу «Здоровые люди 2020», заявленная цель которой состояла в снижении уровня самоубийств хотя бы до 10,2 случаев на 100 тысяч человек к следующему году.

Отчего же американцы кончают жизнь самоубийством?

Одним из наиболее распространенных поводов свести счеты с жизнью в Америке является финансовый долг, прежде всего перед банками. А также отсутствие перспектив не только улучшить свое материальное положение, но и просто расплатиться с давно накопившимися долгами. При этом в некоторых штатах за долги можно запросто угодить в тюрьму.

Страх рядового жителя США перед невыносимым финансовым бременем идет рука об руку с другой причиной, по которой продолжительность жизни американцев стремительно снижается, а именно увеличение случаев передозировки наркотиков. 

Так, в 2017 году было зарегистрировано более 70 тысяч смертей от передозировки — самое большое количество летальных случаев по этой причине за один год в истории США. Как отмечает американское издание VOX, в США происходит увеличение случаев «смерти от отчаяния»: самоубийства и передозировки наркотиков, особенно от опиоидных болеутоляющих, приобретают форму общенациональной эпидемии, причем среди белых людей среднего возраста.

Вместо американской мечты граждане США все чаще выбирают суицид

Как ранее отмечало ФАН, каждый день в США от передозировки сильнодействующими веществами умирают по 142 человека — больше, чем число погибших при автомобильных авариях и от насилия с применением огнестрельного оружия в этой стране. По расчетам медицинских экспертов, если такие темпы сохранятся, то в ближайшие 10 лет от опиоидов в США могут умереть около полумиллиона человек.

А вот другой страшный факт: шесть из десяти смертей в США, связанных с применением оружия, оказались самоубийствами (23 854 смертей), и только 37% были непосредственно убийствами (14 542 случаев). Более половины из 47 173 случаев суицида в 2017 году в США были связаны с огнестрельным оружием, и эта динамика также демонстрирует уверенный рост на 32% с 2014 года. В итоге к началу прошлого года показатель самоубийств из огнестрельного оружия достиг уже 6,9 на 100 000 человек.

Таким образом, вторая поправка к американской конституции, которой так любят козырять почитатели «американского рая», дает гражданам «самой свободной страны в мире» не столько право на самооборону, сколько шанс с наибольшей вероятностью покончить жизнь самоубийством.

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