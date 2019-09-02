Экс-депутат Рады предрек катастрофическое падение профессионализма на Украине

Массовая эмиграция граждан Украины в другие страны после событий 2014 года привела к тому, что в стране появился дефицит рабочих рук, который компенсирует низкоквалифицированная дешевая рабочая сила из Африки и Азии, заявил министр экономики Украины Виктор Суслов. Профессионализм рабочих кадров на Украине упадет катастрофически, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, уже сейчас на Украине чувствуется дефицит многих рабочих специальностей.

По словам Суслова, в будущем демографический состав Украины может кардинально измениться.

«Кто молод, здоров, даже выезжая в другие страны на работы низкоквалифицированные, они обеспечивают там себе прибыль и уровень жизни намного выше, чем на Украине», — заявил экс-министр.

При такой политике киевских властей у страны не будет перспектив, констатировал Суслов. Он отметил, что работодатели вынуждены искать дешевую рабочую силу даже из Пакистана. Однако, по его словам, проблема заключается в легализации таких рабочих.

Журавко согласен с Сусловым, так как признает в нем профессионального экономиста и человека, который знает, что такое государство. Все его макроэкономические прогнозы по Украине сбылись, подчеркивает бывший парламентарий.

«Олигархи, имеющие производства, будут искать замещение рабочих вакансий. Так же будут поступать будущие инвесторы, которые придут для того, чтобы больше заработать на Украине. Профессионализм упадет катастрофически. И даже не в процентном соотношении, а в разы. Сегодня на Украине уже чувствуется дефицит пекарей, сварщиков, инженеров, водителей. Это факт», — заявил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Замещение профессионалов дешевой рабочей силой создаст большие угрозы для экономики Украины, отмечает экс-депутат Рады. По его мнению, украинский работник лучше всего пользуется спросом в Европе.

«Сейчас невыгодно содержать украинца на предприятии, так как он много просит. Поэтому будет замещение. Уже сегодня на Украине в некоторых отраслях идет полное замещение. Нашего украинца, который работал на предприятии, вытесняет поляк. Однако в Европе наш украинский работник стоит дешевле, но еще он намного здоровее. Поэтому правильный уклон сделал господин Суслов», — рассказал он.

Демографические состояние Украины будет и дальше находиться в критическом состоянии, отмечает бывший депутат.

«Это состояние будет падать и падать. Сегодня те украинские семьи, которые трудоустраиваются за рубежом, уже забирают туда своих детей. Они не оставляют их уже бабушке или дедушке. Поэтому мы должны говорить не только о взрослых, но и о детях», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее экс-глава правительства Украины Николай Азаров обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко и его соратников в стремительном сокращении населения Украины.