«Зенит» обыграл «Спартак», «Локомотив» уступил «Ростову»

«Зенит» переиграл «Спартак» благодаря голу Юрия Жиркова, «Ростов» оказался сильнее «Локомотива», а «Краснодар» и «Урал» выдали самый результативный матч тура. О троевластии в чемпионате России, ушедшем на перерыв, а также главных событиях 8-го тура — в материале обозревателя Федерального агентства новостей.

Поиск зубов

И самарцы, и бело-голубые перед очной встречей результатами не радовали. «Динамо» хотя и обыграло «Тамбов» в предыдущем туре, основательностью игры не порадовало. А «Крылья» продолжают искать игровой баланс, который еще сильнее раскроет талант нападающего Александра Соболева. 22-летний форвард-гигант стремительно ворвался в число самых лакомых лотов завершающегося трансферного окна, однако команду не покинул. «Динамо», к слову, отчаянно искало игрока на передний край, но так и не нашло кем заполнить вакантную позицию. Как результат — нулевая ничья при немалом количестве моментов с обеих сторон.

«Крылья Советов» — «Динамо» — 0:0

Первая победа «Оренбурга»

«Уфа» перед началом встречи считалась фаворитом и с первых минут приступила к осаде ворот «Оренбурга». Гости избрали контратакующую модель. Многое решила сутолока в штрафной «Уфы» во время подачи углового, которая привела к назначению пенальти. Пропущенный мяч вынудил «Уфу» еще активнее идти вперед, однако все карты хозяевам спутало удаление за вторую желтую карточку защитника Александра Пуцко. В большинстве «Оренбург» отыграл недолго — довольно быстро арбитр уравнял составы, а «Уфа» продолжила игру первым номером. В одной из контратак оренбуржцы сумели увеличить счет, разыграв комбинацию как по учебнику. Уфимцы довольно быстро сократили отставание, но спасти игру так и не смогли. «Оренбург» одержал первую победу в текущем сезоне.

«Уфа» — «Оренбург» — 1:2

Голы: Деспотович, 40 (0:1, пенальти); Зотов, 66 (0:2); Кротов, 68 (1:2)

Удаления: Пуцко, 45 («Уфа»); Шахов, 53 («Оренбург»)

Казанское гостеприимство

От «Сочи» в выездном матче с «Рубином» больших подвигов не ждали. Казанцы неплохо начали сезон и превратились в команду со своим почерком. Но демонстрации эпизодически яркого футбола для успеха недостаточно, хотя «Сочи» на старте сезона мало чем мог бы похвастаться. Разве что очень оперативной и грамотной работой на рынке, которую тренерский штаб не сумел быстро конвертировать в результаты на поле. Тем неожиданнее с первых минут в атаку пошли именно гости, которые за первые 10 минут могли дважды открывать счет, а к середине тайма все же забили. «Рубин» побежал отыгрываться, реализовать моменты не сумел и после перерыва пропустил вторую быструю комбинацию. «Рубин» продолжил гнуть свою линию и мог сократить отставание, однако в концовке пропустил еще одну быструю атаку — 0:3. Для «Сочи», как и для «Оренбурга», победа стала первой в сезоне.

«Рубин» — «Сочи» — 0:3

Голы: Цаллагов, 22; Кудряшов, 52; Карапетян, 90

Эффект Шомуродова, фактор Чернова

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов стал настоящим героем встречи наряду с защитником Евгением Черновым. Первый оформил дубль, а второй дважды спас ворота «Ростова» от неминуемого гола, заблокировав удары железнодорожников. А начиналось все для «Локомотива» весьма оптимистично — до пропущенного мяча команда Юрия Семина владела преимуществом и несколько раз могла забить. Однако выйти в единоличные лидеры чемпионата России, пусть и ненадолго, суждено было подопечным Валерия Карпина.

«Локомотив» — «Ростов» — 1:2

Голы: Шомуродов, 41 (0:1); 58 (0:2); Ан. Миранчук, 81 (1:2)

«Ахмат» — «Тамбов» — 1:1

Голы: Осипенко, 5 (0:1); Бериша, 90 (1:1)

Голевое безумие

«Урал» очередной раз стал самой яркой командой — в матчах екатеринбуржцев забито уже 32 мяча! При этом по количеству пропущенных команда занимает последнее место в чемпионате, а по результативности делит вторую строчку с «Ростовом», уступая лишь «Краснодару», больше которого не забивал никто. Гости не прошли в основную сетку Лиги чемпионов, их ждет выступление в Лиге Европы. А в чемпионате команда продолжает выглядеть весьма уверенно на фоне большой кадровой перестройки в составе. На перерыв «Краснодар» уходит лидером чемпионата, пусть и не единоличным.

«Урал» — «Краснодар» — 2:4

Голы: Скопинцев, 19 (0:1); Бавин, 21 (1:1); Ари, 38 (1:2); Эль-Кабир, 68 (2:2); Уткин, 80 (2:3); Вандерсон, 82 (2:4)

Яркий дебют

Соседи по турнирной таблице и два конкурента за место в Лиге Европы в прошлом сезоне — отличная афиша. Армейцы закономерно доминировали и нанесли больше 20 ударов по воротам хозяев. Парадоксально, но счет в матче открыли туляки: не успел новобранец, защитник Седрик Гогуа. ЦСКА довольно быстро сравнял счет, а в середине второго тайма вновь отметился Гогуа — на этот раз ивуариец забил. Дебют бывшего игрока «Тамбова» получился довольно ярким, хотя изначально его подписание не выглядело логичным. Тем не менее, кажется, селекционеры ЦСКА снова знали что-то, о чем не догадывались другие.

«Арсенал» — ЦСКА — 1:2

Голы: Лесовой, 10 (1:0); Ахметов, 17 (1:1); Гогуа, 74 (1:2)

Сосредоточиться на чемпионате

Безусловно, встречи «Спартака» и «Зенита» приучили болельщиков не только к ожесточенной борьбе, но и к большому количеству голов. Засчитай мяч Бакаева главный арбитр матча, возможно, и в отчетной игре забитых мячей было бы много. Но видеоассистент справедливо зафиксировал игру рукой и взятие ворот отменил. По моментам «Зенит» переиграл «Спартак»: один только Дзюба при должном везении мог оформить хет-трик. При этом красно-белым очень многое удавалось — подопечные Олега Кононова сдержали Азмуна и не дали «Зениту» использовать численное большинство на флангах. При этом спартаковцы имели еще и территориальное преимущество, но к воротам приближались редко — не хватало чистого форварда. Все решил удар Юрия Жиркова с линии штрафной: спасти ворота в такой ситуации было практически нереально. За 20 минут до конца встречи «Спартак» сбавил обороты — очевидно, сказалось участие в матче Лиги Европы посередине недели. Впрочем, теперь «Спартак» этой радости лишен и может сосредоточиться на чемпионате.

«Спартак» — «Зенит» — 0:1

Гол: Жирков, 42