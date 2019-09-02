Политолог рассказал, почему Украина и Россия не заключат новый договор по транзиту газа

Новый договор по транзиту газа между Украиной и Россией заключен не будет и такой итог устраивает обе стороны. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Переговоры по газу

Киеву необходимо завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выходить на переговоры с Российской Федерацией по транзиту газа. Об этом заявил новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

«Для нас приоритетом есть «Нафтогаз», анбандлинг, подписание соглашения на транзит газа… Сейчас мы работаем над тем, какая модель лучшая, говорили об этом с американскими партнерами. Выберем лучшую модель, максимально быстрая сертификация, нам надо выходить в полной боевой готовности на переговоры с российской стороной», — заявил Оржель.

Соглашения не будет

Как отметил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, что стороны тянут до Нового года, надеясь, что кто-то станет более сговорчивым.

«Не совсем понимаю этого заявления, если честно. Переговоры давно идут в формате Россия-Украина-Евросоюз. Уже состоялось много раундов. Другое дело, что они безрезультатны. Я так понимаю, две стороны пытаются дотянуть время до Нового года, надеясь на то, что позиция оппонента станет более гибкой по мере приближения часа «Х». Но чем ближе этот час, тем меньше времени для выхода на долгосрочное соглашение», — пояснил Владимир Корнилов.

Как отметил Максим Жаров, начало переговоров по новому контракту на транзит российского газа в Европу затягивается Украиной. В числе основных причин — администрация президента Владимир Зеленского не до конца сформирована, только на прошлой неделе на Украине появилось новое правительство. Поэтому с украинской стороны отсутствует стратегия на переговорах с Россией, в результате чего переговоры откладываются.

«Кроме того, после заключения соглашения между США, Польшей и Украиной на поставки американского СПГ Киев оказывается в новой ситуации, которая вносит дополнительную неопределенность в планы по украинской ГТС и «Нафтогазу». Существует большая вероятность, что к концу года новый договор между Россией и Украиной по транзиту заключен не будет. И как ни странно, такой исход переговоров устраивает сейчас обе стороны. Крайними в таком случае останутся европейцы, однако это в свою очередь повысит для них ценность «Северного потока — 2», — заключил Максим Жаров.

Ранее в Австрии заявили, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» положит конец «украинской монополии» в вопросах транзита газа.