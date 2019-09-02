Москва, 2 сентября. Широкие возможности по обеспечению полной анонимности приносят интернет-сфере и обществу больше вреда, чем пользы, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он выразил свое мнение в блоге на сайте Совета Федерации.

Сенатор Клишас выступил за деанонимизацию пользователей Интернета. Как считает политик, они способствуют росту сетевой преступности, в том числе облегчают подготовку и проведение несогласованных уличных акций. Сенатор призвал принять меры, которые позволят найти балансированный подход между свободой Сети с одной стороны и созданием эффективных механизмов противодействия нарушению прав пользователей — с другой.

Клишас связал рост числа преступлений, совершаемых в Интернете, с постоянным ростом аудитории, а также развитием технологий по защите анонимности. Он уверен, что необходимо принять меры для решения этого вопроса.

Напомним, большинство россиян, являющихся родителями, — 72% — посчитали Интернет опасной для детей средой. Об этом говорится в данных «Национального агентства финансовых исследований».

Согласно проведенному анализу, 55% опрошенных родителей считают, что в Сети есть информация, которая является полезной для детей. При этом более 70% опрошенных считают размещенный в Интернете контент опасным.

Подростки с этим утверждением не согласны. Около 67% опрошенных детей понимают, что в Интернете есть опасная для них информация, однако каждый третий из респондентов считает, что данный контент не может причинить им реальный вред.

По данным опроса, почти 76% подростков изучают несколько источников информации в Сети, чтобы составить для себя наиболее объективную картину происходящего в мире. 24% опрошенных уверены в достоверности информации источников, которыми они пользуются.

Многие опрошенные родители также отметили, что в Сети есть действительно полезная для школьников информация. Сами подростки подчеркивают, что гаджеты и мобильные приложения полезны в повседневной жизни.