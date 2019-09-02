Хартум, 2 сентября. Число жертв наводнений в Судане выросло до 78, сообщает Radio Dabanga.

По имеющимся данным, количество погибших из-за наводнений в африканской стране увеличилось до 78, пострадавших — до 89.

نائب مفوض العون الإنساني عدد ضحايا السيول ارتفع إلى 78 قتيلا و89 مصابا و 35.239 اسرة متأثرة و 340 ألف فرد متاثر و 40 ألفا و800 انهيار كلي للمنازل و 24 ألفا و 444 انهيار جزئي #حنبنيهوا #راديو_دبنقا #SudanNews #Sudan #تحديات_الفتره_الانتقاليه #اليوم_العالمي_للمفقودين2019 pic.twitter.com/oeVWg4Yivj — Radio Dabanga (@Radiodabanga) September 1, 2019

Отмечается, что в общей сложности более 35 тысяч семей пострадали. Кроме того, стихия уничтожила более 40 тысяч домов.

Ранее сообщалось, что первый самолет из Кувейта с гуманитарной помощью для Судана прибыл в воздушную гавань Хартума. Гуманитарные поставки организовало кувейтское общество Красного полумесяца. Груз содержит 40 тонн продовольствия и медикаментов для жителей Судана, которые пострадали от наводнений.

Как отмечал посол Кувейта в Хартуме Бассам Аль-Кабанди, в понедельник в Судане ожидают еще один транспортник с гуманитарной помощью.

Напомним, сильные проливные дожди продолжаются в Судане более месяца, в результате некоторые регионы африканской страны пострадали от наводнений.