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Число жертв наводнений в Судане выросло до 78

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Число жертв наводнений в Судане выросло до 78

Хартум, 2 сентября. Число жертв наводнений в Судане выросло до 78, сообщает Radio Dabanga.

По имеющимся данным, количество погибших из-за наводнений в африканской стране увеличилось до 78, пострадавших — до 89.

Отмечается, что в общей сложности более 35 тысяч семей пострадали. Кроме того, стихия уничтожила более 40 тысяч домов.

Ранее сообщалось, что первый самолет из Кувейта с гуманитарной помощью для Судана прибыл в воздушную гавань Хартума. Гуманитарные поставки организовало кувейтское общество Красного полумесяца. Груз содержит 40 тонн продовольствия и медикаментов для жителей Судана, которые пострадали от наводнений.

Как отмечал посол Кувейта в Хартуме Бассам Аль-Кабанди, в понедельник в Судане ожидают еще один транспортник с гуманитарной помощью.

Напомним, сильные проливные дожди продолжаются в Судане более месяца, в результате некоторые регионы африканской страны пострадали от наводнений.

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Источник: Radio Dabanga
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