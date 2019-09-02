Лавров заявил о необходимости диалога между Россией и США по продлению СНВ-3

Москва, 2 сентября. Москва высказалась за продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ожидает ответа от Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, уточнив, что диалог по этому вопросу необходим.

Глава МИД РФ отметил, что тему контроля над вооружениями, а также продление СНВ-3 обсуждали в японской Осаке на саммите G20 президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Пока реакции мы не получили», — заметил Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Министр обратил внимание на то, что со временем возникает все больше вопросов о том, как выполняется договор. Поэтому диалог по этой важной проблеме, по мнению Лаврова, необходим.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году экс-главой Белого дома Бараком Обамой и нынешним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

СНВ-3 предусматривает сокращение ядерных боезарядов до более чем 1,5 тысячи единиц и до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Он истекает в 2021 году. Вашингтон пока не решил, нужно ли продлевать это соглашение. Москва при этом не раз указывала на свою готовность к диалогу.

Ранее и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил об угрозе расторжения СНВ-3, поскольку Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекращенный США в августе этого года, был «опорой» всех договоренностей по вооружениям.