Образумившийся Киркоров год спустя все-таки отвел детей в школу

Москва, 2 сентября. Поп-король российской сцены Филипп Киркоров, который недавно оказался в центре скандала, отвел своих детей в школу. По словам артиста, его сын Мартин пошел в первый класс, а дочь Алла-Виктория — во второй.

Филипп Киркоров рассказал, как сам пошел в первый класс в 1974 году. По его словам, тогда 2 сентября тоже выпало на понедельник. Он также отметил, что отвел своих детей в школу. В 2018 году году, по сообщениям СМИ, артист принципиально не пустил сына и дочь учиться.

«Мой первый класс, 2 сентября 1974 года (и тогда тоже 2 сентября попал на понедельник, снова совпадение), мама и гладиолусы, которые больше меня. А сегодня 2019 год, и я веду своего сына Мартина в первый класс, а свою дочь Аллу-Викторию — во второй класс… Невероятные, непередаваемые чувства, ощущения и волнение. Дай бог им интересной и насыщенной новой жизни», — написал Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщают СМИ, в 2018 году Филипп Киркоров наотрез отказался отправлять Мартина и Аллу-Викторию в школу, чтобы они провели больше времени с ним. Тогда артист рассказывал, что дети проходят обучение дома и дольше побудут в счастливом детстве. Поклонники артиста с воодушевлением восприняли новость, что образумившийся поп-король год спустя все-таки отвел детей в школу.

«Поздравляю с новым учебным годом! Вы счастливый папа и очень хороший, и заботливый», — написал один из комментаторов. «Успехов им в учебе и отличных оценок», — пожелал другой пользователь.

Ранее певец дважды оскандалился на «Новой волне». Сначала в Сети появилась видеозапись с репетиции, во время которой он обрушился с резкой критикой на технический персонал мероприятия. При этом Киркоров не стеснялся в выражениях и использовал ненормативную лексику. А во время выступления на закрытии «Новой волны» с песней «Атландита» артист не попал в фонограмму. Инцидент был запечатлен на видео.

Позже член жюри «Новой волны» Антон Беляев объяснил срыв Киркорова и слезы Лолиты. Напомним, во время фестиваля «Новая волна» произошел еще один казус: Лолита Милявская, которая исполняла песню Анжелики Варум «Городок», дважды расплакалась во время репетиции.