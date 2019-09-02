Суд по делу родителей, взявших младенца на митинг «оппозиции», пройдет в закрытом режиме

Москва, 2 сентября. Лефортовский суд Москвы закрыл процесс по иску прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с годовалым ребенком.

Семейная пара не явилась на судебное заседание, так как им необходимо было присутствовать на школьной линейке. В зале суда находилась советник детского омбудсмена Гульнара Сальникова. Прокурор заявил ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, потому что в деле есть показания, касающиеся частной жизни малолетнего ребенка. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, ранее прокуратура в Москве потребовала лишить родительских прав участников незаконного митинга в столице, который провела так называемая «оппозиция» 27 июля. Тогда семейная пара пришла в центр города на Тверской бульвар с годовалым ребенком. Волонтер штаба соратницы скандального блогера Алексея Навального и юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь Сергей Фомин, чтобы беспрепятственно скрыться от правоохранителей, взял младенца из рук Проказовых, используя малыша как живой щит.

Отметим, Фомин дирижировал беспорядками в Москве. Он не просто задавал маршрут участникам несанкционированного митинга, но и проводил настоящий инструктаж по раскачиванию толпы. Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее заметила, что необходимо выяснить правовые основания для иска о лишении прав родителей, которые взяли годовалого малыша на незаконный митинг так называемой «оппозиции» 27 июля.

Поводом для проведения незаконных митингов стал недопуск сторонников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций.

Так, у Любови Соболь нашли практически 15% липовых подписей, хотя закон допускает только 10% «брака». Кроме того, в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов. А в одной из столичных квартир полицейские обнаружили настоящую «фабрику» по рисовке поддельных подписей.

Так называемые «оппозиционеры» провели несколько несанкционированных сходок, активно призывая детей и подростков принять в них участие и провоцировать сотрудников полиции и Росгвардии. Соратники Навального воздействуют на еще неокрепшие умы подростков, находят к ним подход и обманывают ради политической и финансовой выгоды. Как заметила председатель национального родительского комитета Ирина Волынец, «оппозиция» использует детей в качестве «пушечного мяса» на своих незаконных митингах, так как они не способны оценить ситуацию из-за отсутствия жизненного опыта.

К примеру, 17-летняя Ольга Мисик под объективами фотокамер либеральных СМИ 27 июля зачитывала статью 31 Конституции России отряду ОМОНа. Постановочные кадры затем растиражировали западные издания, а саму Мисик прозвали Олей-Конституцией. Организаторы несанкционированных сходок в своих корыстных целях осознанно используют подростков с неокрепшей психикой и отсутствием жизненного опыта.