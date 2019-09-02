Красовский и Рябцева рассказали, как Навальный мстит обидчикам «Умным голосованием»

Москва, 2 сентября. Скандальный блогер Алексей Навальный решил использовать «Умное голосование», чтобы отомстить своим обидчикам. Об этом рассказали журналист и директор «СПИД.Центра» Антон Красовский, а также журналистка Леся Рябцева.

Основная цель «Умного голосования» — не пропустить в Мосгордуму самовыдвиженцев, которые, как утверждают Навальный и его команда, на самом деле якобы имеют отношение к «Единой России», но скрывают этот факт. Для этого скандальный блогер призывает людей голосовать за тех кандидатов, на которых укажет он сам. Подконтрольные беглому олигарху Михаилу Ходорковскому «Открытые медиа» обнаружили сайт, на котором опубликован список «умных кандидатов».

Например, команда Навального считает, что наиболее подходящий кандидат для избрания в 45-м округе Москвы — представитель «Справедливой России» Магомет Яндиев. Сейчас он проживает в Москве и преподает на экономическом факультете МГУ, однако родился Яндиев в Грозном. С 2017 года он является членом Совета депутатов муниципального округа Пресненский, где возглавляет бюджетно-финансовую комиссию.

В том же 45-м округе команда Навального называет «единороссом под прикрытием» проректора Высшей школы экономики Валерию Касамару, которая активно защищает арестованного по делу о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова. Кроме того, в «черный список» попал директор по спецпроектам «СПИД.Центра» Михаил Конев. Представитель ЛДПР Евгений Турушев попал в раздел «остальные кандидаты».

«Запишем Мишку в единороссы. А поддержим, вот, лучше никому не известного справоросса Яндиева, человека, про которого не ясно буквально ничего (как про всех, за кого призывал Навальный голосовать в 2011), кроме того, что он никакой не местный. Он депутат от Пресни, а не от Басманного, не пойми зачем выдвигающийся в чужом округе», — прокомментировал ситуацию Красовский в своем Telegram-канале.

Журналист назвал и возможную причину, по которой его коллега по фонду попал в немилость к скандальному блогеру.

«Это личная обида Алексея Навального и Ильи Яшина, но я не буду сообщать про семейные обстоятельства Михаила Конева», — отметил Красовский.

Однако истина уже не является тайной. 29 августа на YouTube было опубликовано видео, на котором Конев прогуливался в компании супруги и детей Олега Навального — брата скандального блогера. Как писал Telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК», между Коневым и женой Олега Навального завязались отношения, когда последний отбывал наказание за мошенничество в колонии.

Вопросы к организаторам «Умного голосования» есть и по другим округам Москвы. Например, ярлык «технического кандидата от мэрии» Навальный присвоил бывшему главе «Пиратской партии» Павлу Рассудову, который выдвигается в округе №2. Голосовать в этом округе команда скандального блогера призывает за кандидата от КПРФ Дмитрия Локтева, называя его наиболее вероятным победителем.

«Программа есть содержательная только у меня. Ни у каких других кандидатов ее, по сути, нет. Есть еще определение партий кибер-сквоттеров, которые занимают имена других, уже прекративших свое действие, политических объединений. Вот КПРФ сегодня является партией-сквоттером, потому что КПСС прекратила свое существование, КПРФ назвали себя правопреемником, хотя им не являются. Сегодня никто не говорит про Маркса, Ленина, Сталина. Они просто используют этот бренд и дурят людям голову уже почти 30 лет», — сказал Рассудов в комментарии «Политике сегодня».

В этом округе в «черный список» попала и самовыдвиженец Светлана Воловец. Представителей ЛДПР Андрея Петрова и «Справедливой России» Владислава Жукова соратники Навального считают нейтральными кандидатами.

Журналистка Леся Рябцева является кандидатом в столичном округе №36. В ее отношении команда Навального вообще не поскупилась на грубые выражения, назвав «блогеркой за еду на подсосе в администрации президента».

«У меня и у моих друзей есть две мысли. Первая, что он [Навальный] просто боится, что избиратели и его сторонники, которые упустили момент его пропаганды, подумают, что я своя и начнут за меня голосовать. Поэтому нужно сделать такую очень яркую отметку обо мне, потому что больше никаких других кандидатов он так не называет. А второе, мне кажется, что это бомбит Соболь. У нее просто личная обидка, что я… В общем, все, что я делаю, я делаю правильно. Им это не нравится, что мне все сходит с рук», — рассказала сама Рябцева.

Помимо Рябцевой, в «технические кандидаты» округа №36 авторы сайта определили Алексея Покатаева от «Коммунистов России», а «кандидатом от мэрии» назвали Ольгу Шарапову. К нейтральным кандидатам причислены представитель ЛДПР Дмитрий Репников и самовыдвиженец Артем Папета. Голосовать сайт призывает за кандидата от КПРФ Сергея Курганского.

Напомним, ранее о том, что Навальный использует «Умное голосование» для сведения личных счетов, рассказал и член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев. Например, скандальный блогер записал в «скрытые единороссы» кандидата от КПРФ Анастасию Удальцову, муж которой провел несколько лет в тюрьме после событий на Болотной.

Отметим, что сами соратники Навального не смогли пройти отбор и зарегистрироваться в качестве кандидатов в Мосгордуму, поскольку предоставили в избирательную комиссию поддельные подписи. Особенно здесь стоит выделить упомянутую Рябцевой Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались липовыми. Такой итог был довольно предсказуем, поскольку соратницу Навального неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписями. Так, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь не постеснялась подкупить избирателей и использовать подписи мертвецов.