Новый глава ГПУ отправил в отставку Матиоса

Киев, 2 сентября. Новый руководитель генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Руслан Рябошапка отправил в отставку с должности заместителя генпрокурора и главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ГПУ.

«Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора Анатолия Матиоса», — следует из сообщения украинского ведомства.

Отмечается, что Матиоса исключили из перечней личного состава генеральной прокуратуры и отправили в распоряжение оборонного ведомства страны для «решения вопроса относительно дальнейшего прохождения военной службы».

Ранее Матиос на своей странице в социальной сети Facebook написал, что теперь расследовать дела будет «кто-то другой». Он также выразил надежду на то, что новый руководитель ведомства приступит к новому реформированию прокуратуры.

«А дальше пусть этим (расследованиями) занимается кто-то другой, более профессиональный, чем военные прокуроры», — написал он.

Напомним, в июне текущего года Матиос заявил, что роспуск украинской Рады является правильным и обоснованным решением. Тогда он обратил внимание на то, что в украинском парламенте «есть много вменяемых, разумных депутатов», но «политическая целесообразность отсутствующей коалиции превратила государство в клоуна».