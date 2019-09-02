Матвиенко заявила о необходимости повысить роль учителя-наставника

Москва, 2 сентября. В эпоху повсеместной цифровизации необходимо повышать роль учителя-наставника в российских школах. Об этом заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

По ее мнению, невозможно отрицать, что сейчас мир вступил в этап формирования новой цивилизации, одной из основ которой стали цифровизация и развитие информационных технологий. Матвиенко считает, что новая реальность несет в себе как огромные и не доступные ранее возможности, так и большие вызовы и угрозы.

«На первое место в этом ряду я бы поставила опасность дегуманизации, девальвации человека как абсолютной ценности. Полагаю, что на школу ложится миссия противостояния, ослабления этой угрозы. И выполнить ее может только педагог — человек, который не только обучает, но и воспитывает», — пишет Валентина Матвиенко в своей статье для «Парламентской газеты».

Спикер Совфеда отметила, что компьютер и искусственный интеллект могут оказать большую помощь в поиске информации, однако только учитель может научить ребенка ее пониманию, дать навыки ее осмысления, верификации и приведения в систему. Это и есть то, что называется знаниями, считает Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что учитель и его личность являются ключевым звеном в образовательном процессе. Матвиенко добавила, что постоянное развитие технологий и увеличение потоков информации предъявляют все более высокие требования к педагогам.

«Нам надо брать курс на выстраивание единой системы — как базовой подготовки учителей, так и повышения их квалификации. Исходя из того, что это постоянный, непрерывный процесс», — резюмировала Валентина Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда рассказала о перезагрузке образовательного процесса в России. Она отметила, что эту «перезагрузку» необходимо проводить в соответствии с требованиями, которые продиктованы временем, при этом сохраняя все ценное, что есть в отечественной системе образования. Матвиенко также напомнила, что дорожной картой здесь служит национальный проект «Образование».