Сирия, 2 сентября. Курды при поддержке десанта коалиции США ведут поиск «спящих ячеек» ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Беженцы пострадали в результате пожара в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Возобновились стычки между курдами и протурецкими боевиками в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали расположения «Ан-Нусры»*** на границах «Большого Идлиба».

Курды: вновь столкнулись с протурецкими боевиками вблизи города Мареа к северу от Алеппо; застрелили мужчину к востоку от Манбиджа; арестовали шестерых террористов ИГ в Восточном Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве мирного жителя на юге Хасаки.

Международная коалиция: ведет десантную операцию в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Возобновились столкновения между радикалами курдских вооруженных формирований и боевиками поддерживаемых Турцией бандгрупп в северной части Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), сегодня ночью активизировались боевые действия в районе города Мареа. Никакой информации о потерях противников в живой силе или военной технике пока не поступало. О том, какая из сторон выступила инициатором вооруженного конфликта, также неизвестно.

Между тем поступила информация об убийстве мирного жителя на северо-востоке провинции. Согласно данным информагентства Syrian Network for Human Rights, мужчина по имени Сулейман Аль-Насан был застрелен радикалами «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в деревне Кухар, расположенной к востоку от города Манбидж. По какой причине был открыт огонь, не сообщается.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) вновь провели серию обысков в провинции. Twitter-канал (baxtiyarumut) сообщает о том, что в ходе обследования территорий на восточном берегу реки Евфрат был задержан один из боевиков «Исламского государства», занимавшийся сбором средств для группировки.

Кроме того, рейды курдов состоялись в районе населенного пункта Фиван на востоке Дейр-эз-Зора. По данным медиапортала Step News Agency, операция в данном районе привела к задержанию пяти террористов ИГ, осуществлявших подпольные вылазки в зонах контроля SDF. Отмечается, что арестованные боевики торговали овощами, таким образом осуществляя наблюдение за курдскими отрядами. Один из взятых под стражу джихадистов был опознан как Турки Мухлиф Аль-Рафдан по прозвищу Абу Харша — ранее один из высокопоставленных лидеров группировки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), в настоящий момент поиски подпольных групп ИГИЛ1 продолжаются. При этом поддержку «демократическим силам» на юго-востоке региона оказывает десант западной коалиции, возглавляемой США.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что подразделения Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе населенного пункта в Калаат-Шалаф, атаковали позиции террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, в окрестностях населенного пункта Аль-Наджия на юге провинции. Сведения о нанесенном джихадистам уроне пока уточняются. Напомним, 31 августа на границах «Большого Идлиба» вступил в силу режим прекращения огня, однако его действие не распространяется на радикальные исламистские бандгруппы.

Провинция Хама

Возобновились вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов незаконных бандргупп и на северо-западе Хамы. Как передает новостной портал Step News Agency, артиллерийские дивизионы правительственных войск открыли огонь по военным объектам боевиков в ответ на провокации с их стороны. Под ударом оказались позиции радикалов «Джебхат Ан-Нусры» и союзных ей группировок на подступах к населенным пунктам Кура и Дейр-Сунбул, а также в горном районе Джебель-Шахшабу. Информация о результатах обстрела пока уточняется.

Провинция Хасака

Очередная вылазка неизвестных произошла в Хасаке. Военный источник в сети Twitter (HASAKH_NEWS) передает, что один из жителей деревни Аль-Гарб по имени Мохаммед Обейд Аль-Хамада был убит в результате нападения группы вооруженных людей. В проведении налета подозреваются террористы «Исламского государства».

Тем временем агентство новостей Zaman Al-Wasl сообщает о пожаре в лагере для беженцев «Аль-Хол» на юге провинции. Огонь охватил несколько палаток, в результате чего ожоги высокой степени тяжести получили три женщины. Кроме того, пострадали четверо детей. По словам местных активистов, пожар был потушен поселенцами лагеря, тогда как пожарные бригады так и не прибыли на место происшествия. Как известно, «Аль-Хол» контролируется «Демократическими силами Сирии» (SDF), которые ограничивают доступ к лагерю для гумконвоев. Этот факт, а также присутствие здесь членов семей террористов ИГ способствуют росту масштабов гуманитарного кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.