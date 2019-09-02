Российские разработчики создали универсальный и бесплатный конструктор сайтов

В Сети появилась бесплатная платформа, позволяющая создать полноценный ресурс на 22 языках мира. Российские разработчики предлагают ее пользователям любой степени «продвинутости» и утверждают, что теперь сделать себе собственный сайт смогут даже бабушка или дедушка.

«Идея создать простой и интуитивно понятный продукт пришла к нам во время работы над одним из наших проектов, — рассказал Федеральному агентству новостей Игорь Коротин, руководитель Kupi.net. — Мы поняли, что людям нужен инструмент создания сайтов, не требующий каких-то специальных знаний и навыков программирования. Около года ушло на разработку и тестирования, и вот в августе мы выложили наш конструктор сайтов https://kupi.net в открытый доступ. Уверены, что на этой площадке даже бабушка или дедушка разберутся, как сделать себе собственный сайт».

По словам разработчиков, пользоваться конструктором могут даже пользователи с базовым набором навыков работы в Интернете. Для работы достаточно почтового адреса или аккаунта в соцсети. Интуитивно понятный интерфейс поможет пошагово разобраться с возникающими задачами. Для начала за основу можно взять один из бесплатных шаблонов и заменить там текст с картинки собственным контентом. А если что-то все-таки будет непонятно, стоит воспользоваться видеоинструкциями.

«Если проект подрос и у пользователя появился бюджет на разработку, переделывать сайт с нуля не придется, — заявил Игорь. — Платформа предоставляет программный интерфейс (API) для разработчиков, через который они могут управлять сайтом и расширять его возможности».

Помимо неограниченного количества готовых шаблонов и визуальных блоков, которые предлагаются совершенно бесплатно, пользователи конструктора все так же бесплатно получают адреса и возможность подключить собственные домены. Перевод на все известные платформе языки осуществляется автоматически, клиенту остается только решить, какой вариант его устраивает, а какой требует редактуры.



В общем, разработчики уверены, что их конструктор будет востребован начинающими блогерами и предпринимателями всех возрастов, ведь разработка сайта до сих пор остается для многих весьма затратной статьей в работе.