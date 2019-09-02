Премьер-министр Грузии Бахтадзе объявил об отставке

Тбилиси, 2 сентября. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Для меня было большой честью и в то же самое время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии. Я был и буду членом «Грузинской мечты» (правящая партия Грузии, прим. ФАН) и преданным солдатом нашей страны», — подчеркнул Бахтадзе.

О том, что политик сделает официальное заявление об отставке 2 сентября, грузинские СМИ сообщили заранее. Отмечается, что после 15.00 Бахтадзе должен принять участие в ток-шоу, передает «Газета.ру».

По неподтвержденным данным, наиболее вероятным претендентом на пост нового премьер-министра Грузии является министр внутренних дел страны Георгий Гахария. Предполагается, что его на посту главы МВД сменит секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, который несколько лет назад уже занимал эту должность, пишет «Взгляд».

Как ранее сообщил вице-спикер грузинского парламента и лидер парламентского большинства Гия Вольский, обсуждение перестановок в правительстве продолжится 3 сентября на заседании политсовета партии «Грузинская мечта».

Напомним, Мамука Бахтадзе занял пост премьер-министра Грузии 20 июня 2018 года. С 13 ноября 2017 по 13 июня 2018 года он возглавлял грузинское министерство финансов.